CM 2026: Argentina lui Messi reușește remontada în meciul cu Egipt și avansează în sferturi

Starul argentinian Lionel Messi, la Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Argentina a tremurat în fața Egiptului, dar campioana mondială en-titre a reușit să întoarcă spectaculos meciul din optimile Cupei Mondiale 2026, scor 3-2, marți seară, pe Atlanta Stadium.

Selecţionata Argentinei, campioana mondială en-titre, a fost pusă în dificultate de Egipt, care a condus mai bine de o repriză în partida disputată marți seară pe Atlanta Stadium, în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Argentinienii au fost conduși cu 1-0 la pauza meciului. Egipteanul Yasser Ibrahim (15) a marcat cu o lovitură de cap, din centrarea lui Marawan Attia.

Lionel Messi a ratat un penalty în min. 21, şut apărat de Mostafa Shoubir. Starul argentinian a mai ratat un penalty la acest turneu final, în meciul cu Austria (2-0).

Egiptenii, la înălțime în duelul cu Argentina, dar nu până la final

În minutul 58, Mohamed Salah i-a pasat lui Mostafa Ziko, care a introdus mingea în poartă, dar arbitrul Francois Letexier a verificat golul la VAR pentru un fault în construcția fazei și l-a anulat.

Același Ziko a înscris, însă, 10 minute mai târziu, după ce a primit un assist de la Haissem Hassan, schimbând din nou tabela pentru egipteni.

Messi și-a reparat greșeala. Enzo Fernandez, decisiv

Messi și-a reparat greșeala după ce i-a pasat decisiv lui Cristian Gabriel Romero, care a trimis mingea cu capul în poarta Egiptului (79). Patru minute mai târziu, Messi înscria în poarta lui Mostafa Shobeir, schimbând soarta meciului pentru moment, scor 2-2.

Campionii en-titre au înscris din nou în prelungiri (90+2), când Enzo Fernandez a marcat din centrarea lui Lautaro Martinez.

Primul meci cu miză dintre cele două formații

Cele două selecționate s-au întâlnit o singură dată într-un meci oficial amical, duel câștigat de sud-americani cu scorul de 2-0, în anul 2008.

Meciul de marți seară din fazele eliminatorii a marcat prima confruntare la nivel de echipe naționale de seniori dintre Lionel Messi și Mohamed Salah, dar și primul meci direct cu miză dintre Argentina și Egipt.

Argentina va înfrunta câștigătoarea meciului Columbia - Elveția, din optimile de finală, partidă programată astăzi, de la ora 23:00 (ora României).