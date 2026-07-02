Ora la care joacă Sorana Cîrstea în turul al doilea la Wimbledon

Tenismena română Sorana Cîrstea. Sursa foto: Agerpres

Sorana Cîrstea, cea mai bine clasată tenismenă română, joacă astăzi, 2 iulie, în a doua rundă a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon.

Jucătoarea română Sorana Cîrstea evoluează, joi, în a doua rundă a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, în fața australiencei Kimberly Birrell (28 ani, 72 WTA).

Sorana Cîrstea - Kimberly Birrell, duel în al doilea tur la Wimbledon

Meciul „primei rachete” a României, singura sportivă din țara noastră rămasă în competiție, este programat după ora 17:30. Singura confruntare directă dintre cele două a fost câştigată de Cîrstea, cu 6-3, 6-2, în 2023, în primul tur la Indian Wells.

Sorana s-a calificat în turul al doilea la Wimbledon după ce a învins-o pe cehoaica Sara Bejlek (45 WTA) cu 6-1, 7-6 (8/6), într-o oră și jumătate.

Cristian, Ruse și Begu, învinse în prima rundă la Wimbledon

Pe iarba londoneză au evoluat și alte trei românce, care nu au reușit să treacă de primul tur. Prima care a părăsit turneul de la Wimbledon 2026 a fost Jaqueline Cristian, învinsă de americanca Iva Jovic, cu 7-6 (7/1), 6-0. Cristian (28 ani, 37 WTA) s-a înclinat după o oră şi jumătate în faţa tinerei de 18 ani (16 WTA).

Gabriela Ruse (28 ani, 71 WTA) a fost învinsă de jucătoarea americană Caty McNally (24 ani, 50 WTA), cu 7-5, 6-3, după o oră şi 48 de minute, în prima rundă a competiției. McNally câştigase singurul lor meci direct anterior, în calificări la Australian Open în 2020, cu 6-1, 6-1.

De asemenea, și Irina Begu (35 ani, 173 WTA), aflată în revenire după o accidentare, a părăsit rapid turneul. Ea a fost învinsă de Katie Swan (27 ani, 196 WTA) cu scorul de 6-4, 6-4, după o oră şi 23 de minute.