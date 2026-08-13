Tromso - CFR Cluj / Universitatea Craiova - KuPS Kuopio, rezultatele serii în Conference League și Europa League

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CFR Cluj și Universitatea Craiova au disputat, joi seară, partidele retur cu Tromso și KuPS, în Conference League, respectiv Europa League.

CFR Cluj a fost eliminată din Conference League la fotbal de echipa norvegiană Tromso IL, care s-a impus cu scorul de 2-1 (1-0), joi seara, pe Romssa Arena din Tromso, în manşa a doua a turului al treilea preliminar al competiţiei.

După catastrofa din prima manşă (0-5), CFR nu mai avea şanse de calificare, dar a reuşit să piardă onorabil în Norvegia, Meriton Korenica (78) marcând golul de onoare. Pentru scandinavi au punctat Leon Hien (6) şi Isak Vadebu (48).

Norvegienii vor avea o adversară valoroasă în play-off-ul Conference League, pe Brighton & Hove Albion, a opta clasată în sezonul trecut în Premier League.

Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League, după 2-1 cu KuPS Kuopio

Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League la fotbal, după ce a învins formaţia finlandeză KuPS Kuopio cu scorul de 2-1 (1-1), joi seara, pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova, în manşa secundă din turul al treilea preliminar.

Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League la fotbal, după ce a învins formaţia finlandeză KuPS Kuopio cu scorul de 2-1 (1-1), joi seara, pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova, în manşa secundă din turul al treilea preliminar.

După 1-1 în prima manşă, campioana României a obţinut o victorie muncită şi şi-a asigurat calificarea în faza principală a unei competiţii europene, fie că aceasta va fi Europa League, fie că va fi Conference League.

Universitatea a început cu stângul meciul din Bănie, fiind condusă prin golul lui Valentin Gasc (4), însă a reuşit să întoarcă scorul prin reuşitele lui Steven Nsimba (43 - penalty) şi Carlos Mora (62).

Universitatea va juca în play-off-ul Europa League cu Ararat-Armenia, care a fost eliminată din Champions League de NK Celje (2-1 şi 0-2). Alb-albaştrii vor juca prim manşă pe teren propriu, pe 20 august, iar revanşa va avea loc în Armenia, pe 27 august, notează Agerpres.

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