FC Botoşani smulge egalul cu Rapid, după un penalty pe final de meci. Două cartonaşe roşii

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FC Botoşani şi Rapid Bucureşti au terminat la egalitate, scor 1-1, în ultimul meci al etapei a doua din Superligă.

FC Botoşani a terminat la egalitate cu Rapid Bucureşti, 1-1 (0-1), luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal.

Rapid a deschis scorul prin Claudiu Petrila (45), cu un şut de 20 de metri, după o minge aşezată de Timotej Jambor.

Gazdele au egalat pe final, prin Sebastian Mailat (90+1 - penalty). Lovitura de pedeapsă a fost acordată după consultarea arbitrajului video pentru un fault comis de Alexandru Paşcanu asupra lui Andrei Dumiter (84). Paşcanu a primit cartonaşul roşu pentru acest fault (87), iar antrenorul gazdelor, Marius Croitoru (85), pentru proteste. Sebastian Mailat a ratat penalty-ul în min. 88, şutul său fiind apărat Marian Aioani, dar lovitura de pedeapsă s-a repetat, deoarece Constantin Grameni, cel care a degajat mingea, pătrunsese deja în careu la momentul execuţiei.

Cele două echipe şi-au creat numeroase ocazii de gol, Rapid având o bară prin Lars Kramer (4).

FC Botoşani şi Rapid s-au întâlnit în principala competiţie internă de 14 ori, de cinci ori au câştigat bucureştenii, de două ori au învins moldovenii, iar alte şapte partide s-au terminat la egalitate, potrivit LPF.

AFC Botoşani - FC Rapid Bucureşti 1-1 (0-1), Stadion Municipal - Botoşani

Au marcat: Sebastian Mailat (90+1 - penalty), respectiv Claudiu Petrila (45).

Cartonaş roşu: Alexandru Paşcanu (Rapid, 87).

Arbitru: Marian Barbu (Braşov); arbitri asistenţi: Ioan Alexandru Corb (Oradea), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Braşov)

Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti)

Observatori: Sorin Boca (Iaşi) - CCA, Mircea Călin (Bucureşti) - LPF