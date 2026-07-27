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DCNews Sport Fotbal FC Botoşani smulge egalul cu Rapid, după un penalty pe final de meci. Două cartonaşe roşii

FC Botoşani smulge egalul cu Rapid, după un penalty pe final de meci. Două cartonaşe roşii

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 27 Iul 2026
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imagine cu minge de fotbal
Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

FC Botoşani şi Rapid Bucureşti au terminat la egalitate, scor 1-1, în ultimul meci al etapei a doua din Superligă.

FC Botoşani a terminat la egalitate cu Rapid Bucureşti, 1-1 (0-1), luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal.

Rapid a deschis scorul prin Claudiu Petrila (45), cu un şut de 20 de metri, după o minge aşezată de Timotej Jambor.

Gazdele au egalat pe final, prin Sebastian Mailat (90+1 - penalty). Lovitura de pedeapsă a fost acordată după consultarea arbitrajului video pentru un fault comis de Alexandru Paşcanu asupra lui Andrei Dumiter (84). Paşcanu a primit cartonaşul roşu pentru acest fault (87), iar antrenorul gazdelor, Marius Croitoru (85), pentru proteste. Sebastian Mailat a ratat penalty-ul în min. 88, şutul său fiind apărat Marian Aioani, dar lovitura de pedeapsă s-a repetat, deoarece Constantin Grameni, cel care a degajat mingea, pătrunsese deja în careu la momentul execuţiei.

Cele două echipe şi-au creat numeroase ocazii de gol, Rapid având o bară prin Lars Kramer (4).

FC Botoşani şi Rapid s-au întâlnit în principala competiţie internă de 14 ori, de cinci ori au câştigat bucureştenii, de două ori au învins moldovenii, iar alte şapte partide s-au terminat la egalitate, potrivit LPF.

AFC Botoşani - FC Rapid Bucureşti 1-1 (0-1), Stadion Municipal - Botoşani
Au marcat: Sebastian Mailat (90+1 - penalty), respectiv Claudiu Petrila (45).
Cartonaş roşu: Alexandru Paşcanu (Rapid, 87).
Arbitru: Marian Barbu (Braşov); arbitri asistenţi: Ioan Alexandru Corb (Oradea), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Braşov)
Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti)
Observatori: Sorin Boca (Iaşi) - CCA, Mircea Călin (Bucureşti) - LPF

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