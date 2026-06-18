CM 2026: Anglia - Croația / Ghana - Panama. Rezultate finale

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Selecţionata Angliei a debutat spectaculos, cu Croaţia, în Grupa L a Cupei Mondiale de fotbal 2026, din Statele Unite, Mexic şi Canada, miercuri, pe Dallas Stadium. De asemenea, selecţionata Ghanei a jucat contra Panama, miercuri, pe Toronto Stadium, într-un meci tot din Grupa L a CM 2026.

Naționala Angliei a debutat cu o victorie spectaculoasă, 4-2 (2-2) cu Croaţia, în Grupa L a Cupei Mondiale de fotbal 2026, din Statele Unite, Mexic şi Canada, miercuri, pe Dallas Stadium.

Anglia a câştigat meritat, prin golurile marcate de Harry Kane (12 - penalty, 42), Jude Bellingham (47), Marcus Rashford (85), confirmându-şi candidatura pentru trofeu încă de la primul joc. Croaţia, medaliată cu bronz la ediţia precedentă, a marcat prin Martin Baturina (36) şi Petar Musa (45+5), dar diferenţa a fost considerabilă.

Anglia - Croația, unul dintre cele mai aşteptate meciuri din prima etapă a grupelor de la CM 2026

Într-unul dintre cele mai aşteptate meciuri din prima etapă a grupelor de la Cupa Mondială 2026, englezii au început bine şi Kane a şutat din întoarcere (8), de la 16 metri, dar a trimis pe lângă poartă. În min. 9, Modric (40 ani) l-a faultat în careu pe Madueke, iar Harry Kane a deschis scorul (12). Iniţial, portarul Livakovic a apărat, dar el nu a stat cu un picior pe linia porţii, astfel că lovitura de pedeapsă s-a repetat.

Kane a devenit jucătorul cu cele mai multe penalty-uri transformate (excluzând loviturile de departajare) în istoria Cupei Mondiale (cinci).

Anglia a continuat să preseze, iar Madueke a pătruns în careu (15), însă a fost blocat de Gvardiol.

În min. 36, la un atac prelungit al croaţilor, Baturina a şutat de la 17 metri, la mingea primită de la Petar Sucic, restabilind egalitatea. Kane a adus din nou a Anglia în avantaj (42), marcând cu capul de la 11 metri, la cornerul executat de Rice. Cu acest gol, atacantul lui Bayern Munchen a egalat recordul de goluri marcate la Cupa Mondială de un jucător englez, deţinut de Gary Lineker (10).

La pauză, Anglia - Croația 2-2

La pauză, scorul a fost egal, croaţii egalând prin Musa, jucătorul echipei locale (FC Dallas), la o minge aşezată de veteranul Perisic.

Selecţionata Three Lions a început în forţă repriza secundă şi Bellingham (47) a înscris la capătul unei acţiuni personale pe partea dreaptă, încheiată cu un şut la colţul lung.

Bellingham a fost aproape de a realiza dubla în două minute (48), după o degajare greşită a lui Livakovic, dar portarul croat a apărat şutul starului de la Real Madrid.

Forcingul la poarta lui Livakovic a continuat, iar O'Reilly (49) a trimis puţin pe lângă poartă, la un corner, după o ieşire greşită a lui Livakovic. Goalkeeper-ul s-a remarcat apoi la şutul lui Rice de la 15 metri (52), a apărat loviturile de cap ale lui O'Reilly şi Gordon (56), a respins şutul lui Kane din unghi (57).

Croaţii nu au reuşit să creeze pericol real, având doar şuturi de la distanţă, prin P. Sucic (82) sau Koacic (84), fără emoţii pentru Pickford.

Rashford a tranşat soarta meciului (85), cu un şut din interiorul careului, după o pasă a lui Saka. Croaţia a mai avut o şansă de a marca pe final, însă Kane l-a blocat salvator pe Gvardiol (90+5) la patru metri.

În meciurile următoare, englezii vor întâlni Ghana, pe 23 iunie, şi Panama, pe 28 iunie. Croaţii vor juca în meciul următor cu Panama, pe 24 iunie, iar apoi vor înfrunta Ghana, pe 28 iunie.

Anglia - Croaţia 4-2 (2-2)



Au marcat: Harry Kane (12 - penalty, 42), Jude Bellingham (47), Marcus Rashford (85), respectiv Martin Baturina (36), Petar Musa (45+5).

Dallas, Dallas Stadium: 70.389 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa L

Au evoluat echipele:

Anglia: 1. Jordan Pickford - 24. Reece James, 5. John Stones (6. Marc Guehi, 87), 2. Ezri Konsa, 3. Nico O'Reilly - 8. Elliot Anderson, 4. Declan Rice (17. Morgan Rogers, 72) - 20. Noni Madueke (7. Bukayo Saka, 72), 10. Jude Bellingham (25. Djed Spence, 79), 18. Anthony Gordon (11. Marcus Rashford, 72) - 9. Harry Kane (căpitan). Selecţioner: Thomas Tuchel.

Rezerve neutilizate: 13. Dean Henderson, 23. James Trafford - 15. Daniel Burn, 26. Jarell Quansah, 14. Jordan Henderson, 16. Kobbie Mainoo, 21. Eberechi Eze, 19. Ollie Watkins, 22. Ivan Toney.

Croaţia: 1. Dominik Livakovic - 6. Josip Sutalo, 22. Luka Vuskovic (24. Marco Pasalic, 66), 4. Josko Gvardiol - 2. Josip Stanisic, 10. Luka Modric (căpitan; 8. Mateo Kovacic, 58), 17. Petar Sucic, 14. Ivan Perisic - 16. Martin Baturina (13. Nikola Vlasic, 79), 15. Mario Pasalic (9. Andrej Kramaric, 79) - 26. Petar Musa (20. Igor Matanovic, 66). Selecţioner: Zlatko Dalic.



Rezerve neutilizate: 12. Ivor Pandur, 23. Dominik Kotarski - 3. Marin Pongracic, 5. Duje Caleta-Car, 18. Kristijan Jakic, 25. Martin Erlic, 7. Nikola Moro, 19. Toni Fruk, 21. Luka Sucic, 11. Ante Budimir.

Arbitru: Clement Turpin; arbitri asistenţi: Nicolas Danos, Benjamin Pages (toţi din Franţa); al patrulea oficial: Katia Garcia (Mexic); arbitru asistent de rezervă: Sandra Ramirez (Mexic)

Arbitru video: Jerome Brisard (Franţa); arbitri asistenţi video: Willy Delajod (Franţa), Fedayi San (Elveţia) Cartonaşe galbene: -

CM 2026: Ghana a câştigat dramatic cu Panama (1-0)

Selecţionata Ghanei a învins Panama cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri, pe Toronto Stadium, într-un meci din Grupa L a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Canada, Statele Unite şi Mexic.

Africanii au câştigat dramatic, printr-un gol marcat de Caleb Yirenkyi (90+5), un joc cu un ritm bun, dar cu o desfăşurare haotică.

Cele două echipe au alergat mult, dar au şi greşit mult, ocaziile de poartă fiind rare. Panamezii au avut prima oportunitate de a înscris (2), când Waterman a reluat de la 10 metri centrarea lui Murillo, dar portarul Ati Zigi a apărat. Ramos (38) a avut şi el un şut bun, însă imprecis.

Repriza secundă a fost mai animată, dar prima fază notabilă s-a consemnat în min. 60, când Martinez a şutat în plasa laterală din colţul careului mic.

Blackman (64) a încercat să îl surprindă cu o boltă pe Asare, dar portarul a fost la post. Ramos a avut o intervenţie providenţială în faţa lui Ayew, la centrarea lui Thomas-Asante (65). Acelaşi Ramos s-a evidenţiat şi la poarta cealaltă, cu un şut pe lângă de la 18 metri (67).

Black Stars au dat lovitura pe final, pe contraatac purtat de Thomas-Asante (90+5), care a centrat perfect pentru Yirenkyi, iar acesta a reluat simplu de la 6 metri.

Canaleros puteau egala la unul din ultimele atacuri, cu portarul în careul advers, când Mosquera (90+9) a trimis cu capul în faţa buturilor adverse, iar Ismael Diaz a trimis slab şi Asare a apărat.

Panama a ratat astfel şansa de a obţine primul său punct din istoria Cupei Mondiale şi pe care l-ar fi meritat. Echipa antrenată de Carlos Queiroz va mai juca în grupă cu Anglia pe 23 iunie şi cu Croaţia pe 28 iunie. Panama va întâlni Croaţia pe 24 iunie şi Anglia pe 28 iunie.

Ghana - Panama 1-0 (0-0)

A marcat: Caleb Yirenkyi (90+5).

Toronto, Toronto Stadium: 42.942 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa L

Au evoluat echipele:



Ghana: 1. Lawrence Ati Zigi (16. Benjamin Asare, 46) - 26. Marvin Senaya, 4. Jonas Adjetey, 18. Jerome Opoku, 14. Gideon Mensah - 15. Elisha Owusu (8. Kwasi Sibo, 78), 3. Caleb Yirenkyi, 11. Antoine Semenyo - 24. Ernest Nuamah (7. Abdul Fatawu, 58), 9. Jordan Ayew (căpitan; 25. Prince Adu, 87), 22. Kamaldeen Sulemana (10. Brandon Thomas-Asante, 58). Selecţioner: Carlos Queiroz.

Rezerve neutilizate: 12. Joseph Anang - 2. Alidu Seidu, 6. Abdul Mumin, 17. Rahaman Baba, 21. Kojo Peprah Oppong, 23. Derrick Luckassen, 20. Augustine Boakye, 13. Christopher Bonsu Baah, 19. Inaki Williams.



Panama: 22. Orlando Mosquera - 13. Jiovany Ramos, 16. Andres Andrade, 3. Jose Cordoba - 23. Michael Murillo, 6. Cristian Martinez (24. Azarias Londono, 63), 14. Carlos Harvey, 2. Cesar Blackman (20. Anibal Godoy, 90), 7. Jose Luis Rodriguez (10. Ismael Diaz, 74) - 11. Edgar Yoel Barcenas (căpitan), 18. Cecilio Waterman (17. Jose Fajardo, 63).

Selecţioner: Thomas Christiansen. Rezerve neutilizate: 1. Luis Mejia, 12. Cesar Samudio - 4. Fidel Escobar, 5. Edgardo Farina, 15. Eric Davis, 25. Roderick Miller, 26. Jorge Gutierrez, 8. Adalberto Carrasquilla, 19. Alberto Quintero, 21. Cesar Yanis, 9. Tomas Rodriguez.

Arbitru: Glenn Nyberg; arbitri asistenţi: Mahbod Beigi, Andreas Soderkvist (toţi din Suedia); al patrulea oficial: Khalid Alturais (Arabia Saudită); arbitru asistent de rezervă: Mohammed Alabakry (Arabia Saudită)

Arbitru video: Bram van Driessche (Belgia); arbitri asistenţi video: Marco Di Bello (Italia), Bastian Dankert (Germania)

Cartonaşe galbene: Yirenkyi (16), Blackman (72), Harvey (90+10), notează Agerpres.