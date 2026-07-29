A murit fostul fotbalist Gheorghe Simaciu / foto în articol

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Gheorghe Simaciu a încetat din viaţă la 73 de ani.

Gheorghe Simaciu, unul dintre golgheterii istorici ai echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, a încetat din viaţă la vârsta de 73 de ani, a anunţat clubul, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

„Ajuns în curtea "găzarilor" la jumătatea sezonului 76/77, de la Poiana Câmpina, Simaciu a petrecut opt ani în tricoul formaţiei ploieştene.

Un mijlocaş elegant, care şi-a atras supranumele de "Căprioara", cu care era alintat de către suporterii ploieşteni, dar şi posesor al unui şut teribil, Simaciu a marcat 60 de goluri în cele 246 de partide oficiale disputate pentru FC Petrolul Ploieşti, din care 82 meciuri şi 25 goluri in Divizia A şi 134 meciuri şi 45 de goluri în Divizia B, fiind golgheterul echipei în sezoanele 77/78 şi 82/83“, a transmis Petrolul Ploiești.

Fondat în 1924 în capitala București ca Juventus, în urma fuziunii dintre Triumf și Romcomit, a câștigat primul său titlu național în sezonul 1929–30. Echipa a fost mutată la nord în orașul Ploiești în 1952 și s-a stabilit pe numele actual de Petrolul cinci ani mai târziu. La scurt timp după aceea, clubul a obținut încă trei titluri naționale - în 1957–58, 1958–59 și 1965–66. Pe plan intern, palmaresul său include și trei cupe naționale, cea mai recentă din campania 2012–13.

Debutul Petrolului în fotbalul european a fost înregistrat în 1958, atunci când s-a confruntat cu Wismut Karl Marx Stadt din Germania de Est în runda preliminară a Cupei Campionilor Europeni. În istoria recentă, Petrolul a intrat în insolvență în februarie 2015 și a urmat desființarea. Totuși, suporterii și legendele clubului au reînființat echipa, înscriind-o în Liga a IV-a în vara anului 2016.