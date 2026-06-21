CM 2026:  Germani - Cote d'Ivoire, scor final  în Grupa E

Germania s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026,după o victorie dramatică în meciul cu Cote d'Ivoire, scor 2-1 (0-1), sâmbătă, pe Toronto Stadium, în Grupa E.

Germania a reușit o ultimă jumătate de oră foarte bună, după schimbările inspirate ale selecționerului Julian Nagelsmann, Deniz Undav reușind o dublă (68, 90+4). Ivorienii au condus la pauză prin golul lui Franck Kessie (30).

Echipa lui Nagelsmann a avut ocazii bune în prima repriză, dar portarul Fofana a apărat lovitura de cap a lui Havertz (10), în timp ce Musiala (18) și Nmecha (21) au fost impreciși.

Elefanții au dat lovitura în min. 30, când Kessie a marcat din apropiere, după ce Brown reușise să blocheze șutul lui Diallo. Ivorienii au mai avut o ocazie în finalul primei părți, dar Neuer (38) a reținut șutul lui Bonny din marginea careului.

Africanii au început bine repriza secundă, dar Tah a blocat șutul lui Kessie (50), iar Oulai (51) a trimis peste poartă de la 12 metri.

Germania a construit greu, nereușind să desfacă apărarea compactă a adversarei, iar Havertz (63) a reluat periculos cu capul pe lângă poartă, după o ieșire greșită a lui Fofana.

Deniz Undav (68) a egalat la câteva minute de la intrarea pe teren, din 6 metri, la centrarea lui Amiri, care fusese introdus și el.

Cote d'Ivoire a tratat cu superficialitate câteva atacuri, dar tot Germania a fost mai periculoasă.

Deniz Undav (86) a șutat de la distanță, iar Fofana a prins în doi timpi. Portarul ivorian a respins voleul lui Brown (89). Amiri a ratat din poziție ideală, de la 12 metri, șutând slab (90+1).

În min. 90+4, Germania a marcat golul victoriei prin Deniz Undav, găsit genial în careu de Nmecha.

După 7-1 cu Curacao și 2-1 cu Cote d'Ivoire, Germania este calificată în șaisprezecimile de finală. În ultimul meci, Germania va întâlni Ecuadorul pe 25 iunie, în timp ce Cote d'Ivoire, care venea după un succes cu Ecuadorul (1-0), va primi replica modestei formații a Curacao.

Germania - Cote d'Ivoire 2-1 (0-1)

Au marcat: Deniz Undav (68, 90+4), respectiv Franck Kessie (30).

Toronto, Toronto Stadium: 43.036 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa E

Au evoluat echipele:

Germania: 1. Manuel Neuer - 6. Joshua Kimmich (căpitan), 4. Jonathan Tah, 15. Nico Schlotterbeck (2. Antonio Rudiger, 46), 18. Nathaniel Brown - 5. Aleksandar Pavlovic (20. Nadiem Amiri, 60), 23. Felix Nmecha - 19. Leroy Sane (9. Jamie Lewelling, 60), 10. Jamal Musiala (26. Deniz Undav, 60), 17. Florian Wirtz - 7. Kai Havertz (8. Leon Goretzka, 85). Selecționer: Julian Nagelsmann.

Rezerve neutilizate: 12. Oliver Baumann, 21. Alexander Nubel - 3. Waldemar Anton, 22. David Raum, 24. Malick Thiaw, 13. Alexander Gross, 16. Angelo Stiller, 25. Assan Ouedraogo, 11. Nick Woltemade, 14. Maximilian Beier.

Cote d'Ivoire: 1. Yahia Fofana - 5. Wilfried Singo (17. Guela Doue, 82), 7. Odilon Kossounou, 20. Emmanuel Agbadou, 3. Ghislain Konan - 18. Ibrahim Sangare (6. Seko Fofana, 75), 8. Franck Kessie (căpitan), 26. Christ Inao Oulai - 11. Yan Diomande (19. Nicolas Pepe, 85), 9. Ange-Yoan Bonny (22. Evann Guessand, 75), 15. Amad Diallo (10. Simon Adingra, 75). Selecționer: Emerse Fae.

Rezerve neutilizate: 16. Mohamed Kone, 23. Alban Lafont - 2. Ousmane Diomande, 13. Christopher Operi, 21. Evan Ndicka, 4. Jean Michael Seri, 25. Parfait Guiagon, 12. Elye Wahi, 14. Oumar Diakite, 24. Bazoumana Toure.

Arbitru: Juan Gabriel Benitez; arbitri asistenți: Eduarco Cardozo, Milciades Saldivar (toți din Paraguay); al patrulea oficial: Khalid Al-Turais (Arabia Saudită); arbitru asistent de rezervă: Mohammed Al-Bakry (Arabia Saudită)

Arbitru video: Antonio Garcia (Uruguay); arbitri asistenți video: Guillermo Pacheco (Mexic), Juan Soto (Venezuela). (Agerpres)