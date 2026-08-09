Dinamo -  FC Voluntari, scor final în Superligă

Dinamo București a învins-o pe FC Voluntari cu scorul de 4-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Arcul de Triumf, într-un meci din etapa a patra a Superligii de fotbal.

Dinamo a deschis scorul prin scoțianul Daniel Armstrong (40 - penalty), după un fault comis de Ion Gheorghe asupra lui Alexandru Musi. Musi a dublat avantajul gazdelor (74), din pasa lui Armstrong, după ce ratase o ocazie uriașă de la un metru (56).

În minutele adiționale, Dinamo a mai înscris de două ori, prin eritreeanul Oliver Hintsa (90+6), la prima sa reușită în Superligă, din pasa lui Ianis Tarbă, și prin Adrian Mazilu (90+11), scăpat pe contraatac din pasa lui Cătălin Cîrjan.

În min. 76, fundașul dinamovist Martin Pascual a fost busculat de Florian Haită și a avut nevoie de intervenția ambulanței. După ce a primit îngrijiri medicale câteva minute pe gazon, el a părăsit terenul pe picioare, cu un guler cervical.

Dinamo și FC Voluntari s-au întâlnit în principala competiție internă de 25 de ori, de 19 ori s-au impus bucureștenii, de trei ori au câștigat ilfovenii, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate, potrivit site-ului LPF.

Dinamo București - FC Voluntari 4-0 (1-0), Stadion Arcul de Triumf - București

Au marcat: Daniel Armstrong (40 - penalty), Alexandru Musi (74), Oliver Hintsa (90+6), Adrian Mazilu (90+11).

Arbitru: Iulian Călin (Ștefănești/Argeș); arbitri asistenți: Ionel Valentin Dumitru (Gherghița/Prahova), Florian Alexandru Vișan (Galați); al patrulea oficial: Viorel Flueran (Craiova)

Arbitru video: Cătălin Sorin Popa (Pitești); arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava)

Observatori: Vasile-Florin Marinescu (București) - CCA, Octavian Goga (Brașov) - LPF. (Agerpres)



