FCSB - Farul, scor în Superligă

Foto: FCSB/facebook

FCSB a remizat cu Farul Constanța, 2-2 (0-2), luni seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, în ultimul meci din etapa a treia a Superligii de fotbal.

Farul a condus cu 2-0 la pauză, după ce Iustin Doicaru (21) a marcat din pasa lui Radaslavescu, iar Eduard Radaslavescu a înscris după o acțiune a lui Matteo Ahlinvi (45+1).

FCSB a redus din diferență prin Joyskim Dawa (57), cu o lovitură de cap, după un corner acordat pentru că portarul Rafael Munteanu a întârziat repunerea.

Joao Paulo (86) a semnat golul egalării, după ce Munteanu blocat șutul lui Dennis Politic.

FCSB a ratat un penalty (69), Rafael Munteanu apărând șutul lui Florin Tănase. Lovitura de pedeapsă fusese acordată după un fault al lui Ahlinvi la Tănase.

Bucureștenii au mai avut ocazii de gol prin Octavian Popescu (13), Joao Paulo (55), Alexandru Stoian (55), în timp ce Farul a trecut pe lângă gol prin Eddy Silvestre (29), Doicaru (61) și Răzvan Tănasă (79).

FCSB a ratat șansa de a rămâne singura echipă cu maximum de puncte, dar a urcat pe primul loc.

FC FCSB - FC Farul Constanța 2-2 (0-2), Stadion Arcul de Triumf - București

Au marcat: Joyskim Dawa (57), Joao Paulo (86), respectiv Iustin Doicaru (21), Eduard Radaslavescu (45+1).

Florin Tănase (FCSB) a ratat un penalty în min. 69 (a apărat Rafael Munteanu).

Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galați); arbitri asistenți: Romică Ionuț Bîrdeș (Pitești), Cosmin Vatamanu (București); al patrulea oficial: Dan-Ștefan Buzărnescu (Craiova)

Arbitru video: Cătălin Sorin Popa (Pitești); arbitru asistent video: Radu Marian Petrescu (București)

Observatori: Sebastian Colțescu (București) - CCA, Viorel Anghelinei (Galați) - LPF) (Agerpres)





Sursa foto: FCSB/facebook