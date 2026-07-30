FCSB, eliminată din cupele europene. Eşec ruşinos cu Auda

Sursa foto: Agerpres

FCSB a fost eliminată din Conference League şi nu va mai juca în altă competiţie europeană în acest sezon.

FCSB a fost eliminată din Conference League de echipa letonă FK Auda, care s-a impus cu scorul de 4-1 (1-0), joi seara, pe Stadionul Skonto din Riga, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al competiţiei de fotbal.

FCSB, învinsă şi la Bucureşti, cu 3-2, a fost umilită în Letonia de golurile marcate de Barthelemy Diedhiou (45+2, 67), Kader Kone (84), Tin Hrvoj (90+3), punctul de onoare al roş-albaştrilor fiind semnat de Joao Paulo (58).

Echipa antrenată de Marius Baciu a avut prima ocazie mare a meciului, dar Bîrligea (23) a ratat singur cu portarul.

Balticii au replicat prin Daskevics (31), cu un şut de la 25 de metri, prins de Târnovanu.

FCSB a mai avut o oportunitate bună, dar Oct. Popescu a şutat din unghi (34) şi portarul a respins. Boutoutaou (41) şi-a încercat şi el şansa de la 22 de metri, iar Purins a respins. Portarul leton s-a remarcat şi la şutul lui Popescu (43) de la 12 metri.

Gazdele au deschis scorul în finalul primei reprize, la o neatenţie a apărării echipei bucureştene: Daskevics a trecut de Pădurariu şi a centrat în faţa porţii, de unde Diedhiou (45+2) a profitat de pasivitatea lui Creţu.

FCSB a avut o ocazie bună de egalare după pauză, dar Bîrligea (48) a şutat peste poartă de la 12 metri.

Bongemba (52) l-a testat pe Târnovanu cu un şut din afara careului, iar goalkeeper-ul a respins.

Boutoutaou (56) a trimis peste poartă din unghi, iar la scurt timp a restabilit egalitatea: Joao Paulo a marcat cu capul din 6 metri în urma unui corner executat de Octavian Popescu (58).

Bîrligea (63) a tras de la 8 metri, dar şutul său a fost blocat. Stoian (63) a şutat din afara careului, însă portarul a prins. Boutoutaou (64) a trimis şi el din marginea careului, dar Purins a fost la post.

În min. 67, soarta calificării a fost decisă de o gafă de proporţii a lui Joao Paulo, care a fost neatent la o pasă primită de la Târnovanu, şi Diedhiou a marcat. FCSB nu a mai contat până la final, iar Kone a mărit avantajul gazdelor cu un şut de la distanţă (84), iar Hrvoj (90+3) a închis tabela, dintr-o lovitură liberă de la 18 metri executată impecabil la vinclu.

Auda va juca în turul al treilea preliminar cu învingătoarea dintre formaţia slovenă NK Aluminij şi echipa albaneză FC Dinamo City (1-1 în prima manşă).

Gigi Becali a găsit principalul vinovat

”Mă simt afectat. Am zis să nu mă bag. Au spus să i se dea încredere lui Târnovanu și am fost de acord. Dar să ne distrugi în halul ăsta?!

Primul gol a fost al lui. Al doilea, tot al lui. A dat pase la adversar. Păi, Joao Paolo era cu spatele.

Dacă nici la meciul ăsta nu ai bărbăție... Și Bîrligea a intrat cu lejeritate. Nu merge așa! Era o echipă prea slabă.

Ne-au dat șapte goluri pentru că noi am fost slabi. Mai slabi decât slabii”, a declarat Gigi Becali la emisiunea Liga Digi Sport.

De altfel, finanţatorul FCSB a iertat un singur jucător pentru prestaţia din meciul cu Auda.

"Păi, ce să mai zic? Arbitrajul nu trebuie luat în calcul, nu trebuie să dăm vina. E adevărat că e altceva, dar fotbalul este un joc bărbătesc.

Și noi n-am avut decât un bărbat astăzi pe teren: Pădurariu, atât! Nu știu cum, nu pot să-mi dau seama. A fost singurul bărbat, în primul rând.

Și în al doilea rând, așa cum am fost, cum n-am fost, nu poți să câștigi când ai un portar care joacă la echipa adversă", a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Special.

Marius Baciu, supărat pe Joao Paulo

"Băieților nu vreau și nu am ce să le reproșez, până la greșeala chiar nepermisă din minutul 67 a lui Joao Paulo. Nici la juniori nu vezi așa ceva! Să aștepți mingea și să luăm gol...

Un antrenor nu are cum să nu fie bucuros când ei nu ne-au surprins cu ceva, decât la ultima fază din joc. Simțeam că putem fi mai bine decât ei, dar când faci greșelile astea defensive și nu fructifici ce ai, e foarte complicat.

De asta sunt supărat și deranjat, că ne-am bătut joc de niște ocazii. E rușinos! Cum să nu fie?", a spus Marius Baciu.