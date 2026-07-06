Rică Răducanu povestește cum a reușit să-și rupă coastele și să-și disloce umărul: Muncește vara ca să aibă bani în timpul iernii

Rică Răducanu - captura video YouTube @un PODCAST mișto

Rică Răducanu a suferit zilele trecute un accident, pe litoral, locul unde își petrece aproape fiecare vară și unde se ocupă de o mică afacere.

Rică Răducanu a fost transportat și internat de urgență la Spitalul Municipal Mangalia, acolo unde a primit îngrijire medicală de specialitate. Fostul mare portar din Giulești s-a ales cu mai multe coaste rupte și cu umărul dislocat.

„Am căzut, mi-am rupt coastele. Sunt în spital, se ocupă de mine, să vedem. 10-15 zile până mi-o trece. Am fost în papuci, a plouat puțin, m-am dus acasă, la mine la bloc, acolo am alunecat și am căzut pe spate. Am spart tot…

S-au rupt coastele, dislocare de umăr… Am belele, tată. E urât acum la bătrânețe„, a declarat legenda din Giulești pentru România TV.

Rică Răducanu este recunoscut drept unul dintre cei mai carismatici și talentați portari din istoria echipei naționale și a clubului Rapid București.

El a cucerit publicul nu doar prin reflexele sale spectaculoase și paradele acrobatice, ci și prin firea sa jovială și umorul inconfundabil.

În timp, Rică Răducanu a devenit un personaj emblematic al sportului românesc și a reușit să rămână aproape de inima suporterilor mult timp după retragerea sa din activitatea competițională.

Rică Răducanu muncea pe litoral

Chiar dacă are o vârstă înaintată, Rică Răducanu își petrece fiecare vară pe litoral, unde are o mică afacere, o terasă în stațiunea Neptun. Acolo, fostul mare portar îi întâmpină pe turiști, îi servește și face cofotgrafii cu ei.

Din veniturile obținute în timpul verii, Rică Răducanu povestește că reușește să facă față cheltuielilor din sezonul rece, în condițiile în care, în ultimii ani, utilitățile s-au scumpit considerabil.

„Tot aici, la terasa Sirena, din zona La Steaguri, din Neptun, sunt și vara asta. Mă ocup cu de toate, ajut cu ce pot colegii. Mulți turiști vin aici și de dragul meu, pentru poze, pentru un banc și un autograf.

Îi și servesc, mai dau și cu mătura, la nevoie, fac de toate. Muncesc vara, ca să mai strâng un ban pentru facturile de la iarnă, că s-au scumpit toate, este tot mai greu să trăiești numai din pensie.

Momentan, încă nu sunt turiști, câte trei-patru dacă ai la mese. Pe aici, prin Neptun, e jale, e aproape pustiu. Unde or fi turiștii? Sunt mai mulți angajați la localuri decât turiști”, a spus el pentru Click.