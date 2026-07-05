Elementul care o şochează pe Elena Cristian în cazul azilelor deţinute de Viorel Paşca. Întrebare cheie

Elena Cristian a subliniat elementul şocant din cazul azilelor deţinute de Viorel Paşca. Aceasta pune şi o întrebare cheie, după ce mai multe detalii din caz au ieşit la suprafaţă.

"Întregul caz este șocant de la un capăt la celălalt. Toate imaginile astea ne îngrozesc, este clar. Dar ce mă șochează pe mine personal, în primul rând, este perioada: vorbim de 20 de ani. O perioadă foarte mare în care toate aceste lucruri s-au derulat acolo și nimeni nu s-a sesizat. Sigur că nici n-avea cine, din moment ce fiul patronului „azilelor groazei” era viceprimar tocmai în localitatea respectivă.

Din moment ce toți știau... la un moment dat chiar a fost un slogan, cred că în cazul azilelor de la Ilfov: „Toți știau”.

Deci întinderea, durata lungă a acestor acțiuni. Plus modul în care se reacționează pe rețelele sociale, cum s-a activat propaganda și cum își smulg părul din cap spunând că omul acesta a făcut numai lucruri bune și că acolo nu se întâmpla nimic rău. Eu asta vreau să știu în acest moment, ce se ascunde în spatele acestor reacții? Cum poate un om normal să-i ia apărarea când vede aceste imagini, când a citit acele stenograme, când a văzut tot ce s-a întâmplat acolo și cum arătau acei oameni care au fost scoși de acolo?", a declarat Elena Cristian, analist DC Business, în emisiunea moderată de Marilena Nedelcu la România TV.

CITEŞTE ŞI Bogdan Chirieac, observație-cheie după cazul azilelor groazei de la Bihor, deținute de Viorel Pașca

Întrebare cheie pusă de Elena Cristian

"S-a declarat la un moment dat că pe acolo au trecut 3.000 - 4.000 de oameni. Pe câmpul acela sunt îngropate câteva sute de persoane, iar la azil mai erau foarte puțini. Unde sunt ceilalți? Nimeni nu se întreabă. Este o nebunie acum, o luptă între a-i lua apărarea și a-i spăla imaginea. Cred că ancheta va scoate la iveală încrengăturile care, cu siguranță, duc și la niște autorități locale din județul în care, tot timp de 20 de ani, a fost stăpân Ilie Bolojan", a mai punctat Elena Cristian.

CITEŞTE ŞI Viorel Pașca răspunde acuzațiilor lui Marcel Ciolacu: Nu m-am întâlnit niciodată cu domnul Ilie Bolojan

