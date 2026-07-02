O femeie din Roman a fost înjunghiată de fostul soț la o zi după expirarea ordinului de protecție

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O femeie din Roman a fost atacată cu un cuțit de fostul soț la doar o zi după expirarea ordinului de protecție emis împotriva acestuia.

O femeie de 30 de ani din Roman a fost atacată cu un cuţit de fostul soţ, miercuri după-amiază, în timp ce se afla într-un autoturism staţionat pe o stradă din oraş, cazul fiind preluat de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, care efectuează cercetări pentru tentativă de omor calificat, a informat joi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Potrivit sursei citate, femeia a sunat la 112, în jurul orei 16:37, anunţând că a fost atacată de fostul soţ.

Din primele cercetări efectuat a reieşit că femeia se afla într-un autoturism staţionat pe strada Mihai Viteazu din Roman, când fostul soţ, un bărbat de 34 de ani din aceeaşi localitate, ar fi spart geamul lateral al maşinii şi ar fi lovit-o de mai multe ori cu un cuţit.

În timpul incidentului a intervenit un bărbat, iar femeia a reuşit să plece cu autoturismul de la faţa locului şi să apeleze numărul de urgenţă 112.

"Poliţişti a fost identificat cuţitul folosit în comiterea faptei, pe care agresorul l-ar fi aruncat în curtea unui cimitir"

"La faţa locului a fost direcţionată o patrulă de ordine publică, din cadrul Poliţiei municipiului Roman, care a depistat şi imobilizat bărbatul de 34 de ani. Totodată, în urma verificărilor desfăşurate de poliţişti a fost identificat cuţitul folosit în comiterea faptei, pe care agresorul l-ar fi aruncat în curtea unui cimitir", se arată în informarea IPJ Neamţ.

Conform sursei citate, femeia ar fi deţinut ordin de protecţie faţă de fostul soţ, pentru o perioadă de şase luni, începând cu data de 31 decembrie 2025, însă efectele acestuia ar fi încetat la data de 30 iunie 2026.

Poliţiştii au întocmit formularul de evaluare a riscului, fiind emis un ordin de protecţie provizoriu.

Având în vedere că una dintre leziunile suferite de victimă i-ar fi pus viaţa în pericol, cercetările au fost preluate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor calificat, conform Agerpres.

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