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Anglia 0 - 1 R.D. Congo, la pauză. Britanicii, la un pas să fie eliminați de la Cupa Mondială 2026

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 01 Iul 2026
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Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Miercuri, 1 iulie 2026, Anglia joacă împotriva Republicii Democratice Congo, a Cupa Mondială 2026.

Anglia este condusă cu 1 - 0 de Republica Democratică Congo, în șaisprezecimile Campionatului Mondial de Fotbal din America de Nord. A marcat Brian Cipenga în minutul 7.

Echipele de start pentru meciul dintre selecţionatele Angliei şi RD Congo, care are loc miercuri (19:00, ora Românie), pe Atlanta Stadium, în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada:

Anglia: 1. Jordan Pickford - 25. Djed Spence, 2. Ezri Konsa, 6. Marc Guehi, 3. Nico O'Reilly - 8. Elliot Anderson, 4. Declan Rice - 20. Noni Madueke, 10. Jude Bellingham, 11. Marcus Rashford - 9. Harry Kane (căpitan). Selecţioner: Thomas Tuchel.

Rezerve: 13. Dean Henderson, 23. James Trafford - 5. John Stones, 12. Trevoh Chalobah, 15. Daniel Burn, 24. Reece James, 26. Jarell Quansah, 14. Jordan Henderson, 16. Kobbie Mainoo, 17. Morgan Rogers, 21. Eberechi Eze, 7. Bukayo Saka, 18. Anthony Gordon, 19. Ollie Watkins, 22. Ivan Toney.

RD Congo: 1. Lionel Mpasi - 2. Aaron Wan Bissaka, 22. Chancel Mbemba (căpitan), 4. Axel Tuanzebe, 26. Arthur Masuaku - 6. Ngalayel Mukau, 8. Samuel Moutoussamy, 14. Noah Sadiki - 7. Nathanael Mbuku, 20. Yoane Wissa, 9. Brian Cipenga. Selecţioner: Sebastien Desabre.

Rezerve: 16. Timothy Fayulu, 21. Matthieu Epolo - 3. Steve Kapuadi, 5. Dylan Batubinsika, 12. Joris Kayembe, 24. Gedeon Kalulu, 10. Theo Bongonda, 15. Aaron Tshibola, 18. Charles Pickel, 25. Edo Kayembe, 11. Gael Kakuta, 13. Meschack Elia, 17. Cedric Bakambu, 19. Fiston Mayele, 23. Simon Banza.

Arbitru: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh; arbitri asistenţi: Mohammad Alkalaf, Ahmad Alroalle (toţi din Iordania); al patrulea oficial: Khalid Alturais (Arabia Saudită); arbitru asistent de rezervă: Mohammed Alabakry (Arabia Saudită)

Arbitru video: Khamis Al Marri (Qatar); arbitri asistenţi video: Mohammed Obaid Khadim (EAU), Joe Dickerson (SUA)

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