Nouă dintre primele zece cele mai puternice pașapoarte din lume sunt europene: A fost publicat un nou clasament internațional

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Indicele Global al Pașapoartelor evaluează accesul fără viză, atractivitatea pentru investiții și calitatea vieții.

A cincea ediție anuală a Global Passport Index (GPI) a fost publicată, iar Europa domină din nou clasamentul, notează Euronews. Nouă dintre cele mai puternice zece pașapoarte din lume aparțin unor state europene. Singura țară din afara Europei care se regăsește în top este Singapore, aflată pe locul al zecelea, potrivit clasamentului realizat de Global Citizen Solutions.

Spre deosebire de Henley Passport Index, care analizează exclusiv numărul de țări în care deținătorii unui pașaport pot călători fără viză, Global Passport Index ia în calcul și atractivitatea pentru investiții, precum și calitatea vieții.

Pentru realizarea clasamentului, Global Citizen Solutions a analizat factori precum regimul fiscal, nivelul de inovare, competitivitatea economică, sistemul de sănătate, siguranța, clima și infrastructura socială.

„Dominația Europei în Global Passport Index este clară la vârful clasamentului și se bazează pe echilibru, nu pe un singur punct forte”, a declarat Patricia Casaburi, director executiv al Global Citizen Solutions. „Cele mai puternice nouă pașapoarte din lume în 2026 sunt toate europene, în frunte cu Suedia, Elveția și Finlanda. Ceea ce este remarcabil este modul în care au ajuns pe primele locuri.

În ceea ce privește libertatea de călătorie, Singapore le depășește pe toate. În privința atractivității pentru investiții, mai multe state din Golf și din Asia concurează la același nivel.

Avantajul Europei se află în altă parte. Este singura regiune care combină un acces aproape maxim la nivel global cu cea mai ridicată calitate a vieții din lume, un element pe care niciun guvern nu îl poate crea doar prin tratate sau stimulente fiscale”.

Cele mai puternice pașapoarte din lume

Suedia ocupă primul loc în clasament. Țara se află pe locul 11 în indicele de mobilitate, pe locul 9 la capitolul atractivitate pentru investiții și pe locul al doilea în ceea ce privește calitatea vieții.

Pe locul al doilea se află Elveția, clasată pe poziția a șaptea la mobilitate, pe locul al doilea la atractivitatea pentru investiții și pe locul 36 la calitatea vieții.

Finlanda ocupă locul al treilea. Țara se află pe locul 4 în indicele de mobilitate, pe locul 28 la investiții și pe primul loc la calitatea vieții.

Germania se situează pe poziția a patra, datorită locului 15 la mobilitate, locului 20 la atractivitatea pentru investiții și locului al treilea la calitatea vieții.

Top cinci este completat de Țările de Jos și Danemarca, aflate la egalitate pe locul al cincilea.

În primele zece poziții se mai regăsesc Irlanda, Regatul Unit, Norvegia și Singapore.

Efectele Brexitului asupra pașaportului britanic

În ceea ce privește Regatul Unit, Global Citizen Solutions arată că Brexitul a avut un impact asupra libertății de călătorie fără viză.

„Pașaportul Regatului Unit s a menținut în top zece la nivel mondial pe toată perioada analizată, ocupând locul al optulea în clasamentul general din 2026, susținut de un scor privind calitatea vieții care se numără printre cele mai ridicate din lume”, a declarat Patricia Casaburi. „Totuși, pentru un pașaport cu un asemenea statut, poziția sa în clasamentul mobilității este surprinzător de modestă, în jurul locului 30, mult în urma grupului de elită din care face parte în celelalte categorii. Această diferență reprezintă efectul discret al Brexitului.

Indicele măsoară călătoriile fără viză, iar pașaportul britanic rămâne puternic din acest punct de vedere. Totuși, clasamentul nu poate reflecta ceea ce s a pierdut în realitate, respectiv dreptul automat al cetățenilor britanici de a locui, de a munci și de a se stabili în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene”.

Statele Unite au înregistrat cel mai mare declin dintre țările G7

Global Citizen Solutions arată și că Statele Unite au înregistrat cel mai accentuat declin din ultimii cinci ani dintre toate statele membre G7.

După ce au ocupat primul loc în 2021, cu cel mai mare scor compozit din istoria Global Passport Index, de 96,45 puncte, Statele Unite au coborât până pe locul 14 în 2025, înainte de a urca pe poziția a 12 a în acest an.

Potrivit raportului, această evoluție este cauzată de reintroducerea treptată a obligației de viză în relațiile bilaterale cu unele state. Un exemplu este Brazilia, care a reintrodus în aprilie anul trecut obligativitatea vizei pentru cetățenii americani.

Top 10 Global Passport Index 2026