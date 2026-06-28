Doi copii de 11 ani, salvați după 85 de ore sub ruinele cutremurului din Venezuela

Sursa foto: Agerpres

Doi băieți de 11 ani au fost salvați în viață de sub ruinele clădirilor prăbușite în Venezuela, la peste 85 de ore după cutremurele devastatoare care au provocat cel puțin 1.430 de morți.

La mai bine de 85 de ore după seria de cutremure devastatoare care a lovit Venezuela, salvatorii au reușit să scoată în viață doi băieți de 11 ani dintre ruinele clădirilor prăbușite. Cele două salvări, desfășurate la interval de câteva ore, au devenit un simbol al speranței într-o tragedie care a făcut deja peste o mie de victime.

Primul copil, Moises, a fost extras de sub un amestec de fier și beton după o operațiune dificilă. Imaginile surprinse la fața locului îl arată cu ochii acoperiți pentru a fi protejat de lumina puternică a soarelui, în timp ce echipele de intervenție îl scot dintre dărâmături, fiind întâmpinate cu aplauze de cei prezenți.

La scurt timp după aceea, președinta interimară Delcy Rodríguez a anunțat salvarea celui de-al doilea băiat. Oficialul a publicat pe platforma X o înregistrare video în care copilul este coborât pe o targă de pe un morman uriaș de moloz.

Cel puțin 1.430 de morți

Autoritățile au confirmat până în prezent cel puțin 1.430 de morți în urma celor două cutremure cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 produse miercuri, în timp ce zeci de mii de persoane sunt în continuare date dispărute.

Deși au trecut peste trei zile și jumătate de la primul seism, echipele de salvare continuă căutările, convinse că mai există șanse de a găsi oameni în viață, în special dacă aceștia au avut acces la apă și hrană sub dărâmături.

Cele două seisme, produse la doar 39 de secunde unul de celălalt, au provocat prăbușirea a sute de clădiri. În multe zone, rudele celor dispăruți sapă cu mâinile goale printre ruine, în speranța că își vor găsi apropiații în viață.

Mai mulți localnici au declarat pentru BBC că aud vocile persoanelor prinse sub dărâmături, însă nu pot îndepărta bucățile masive de beton fără ajutorul utilajelor grele, pe care le așteaptă cu disperare.

Mii de oameni și-au petrecut nopțile în mașini sau în corturi improvizate

Potrivit Unității Naționale de Gestionare a Riscurilor de Dezastre din Columbia, Moises se afla la aproximativ trei metri sub moloz, iar salvatorii au avut nevoie de șase ore pentru a ajunge la el. Reuters relatează că un membru al echipei de intervenție a transmis prin stație că băiatul a fost găsit lângă mama și sora sa, ambele decedate.

„În aceste ore, fiecare viață este speranță pentru Venezuela”, a scris Rodríguez pe X, alături de imaginile cu salvarea celui de-al doilea copil, în orașul Caraballeda.

Potrivit autorităților, regiunea de coastă La Guaira, unde se află Caraballeda, este zona care a suferit cele mai grave distrugeri.

Misiunile de căutare sunt îngreunate de numeroasele replici, care continuă să provoace panică în rândul populației.

„Sincer, te face să te simți puțin nervos. Orice zgomot mic... groaznic”, a spus Jesús Andueza, un șofer de autobuz de 64 de ani.

Mii de oameni și-au petrecut nopțile în mașini sau în corturi improvizate, amplasate în spații deschise, lângă aeroport ori pe terenul de golf din Caraballeda, departe de clădirile care riscă să se prăbușească.

Terenul de golf a fost transformat într-un centru al operațiunilor de urgență. Aici funcționează un spital improvizat și un centru de distribuire a ajutoarelor umanitare, unde supraviețuitorii încearcă să recupereze haine și produse de strictă necesitate. În apropierea unei mici lagune a fost amenajată și o platformă pentru elicopterele care transportă provizii și personal de intervenție.

Nemulțumirea începe să crească

Milagros González, locuitoare a cartierului Caribe, a povestit pentru BBC Mundo că blocul în care locuia a fost unul dintre puținele care au rămas în picioare, însă a devenit imposibil de locuit.

„Am plecat cu cele două fete ale mele mici și cu doi bătrâni din familie. Dar, slavă Domnului, am scăpat cu viață. Blocul nu mai poate fi locuit. Dar suntem în viață, asta contează”, a spus ea.

Femeia a mărturisit că, de fiecare dată când încearcă să doarmă, are senzația că pământul continuă să se miște.

„Un psiholog tocmai mi-a spus că face parte din proces”, a adăugat ea, în timp ce cele două fiice ale sale se jucau cu păpuși pe o saltea întinsă pe iarbă.

Între timp, nemulțumirea oamenilor începe să crească, mulți acuzând autoritățile că reacția este prea lentă și insuficientă. În cartiere grav afectate, precum Caribe și Tanaguarena, operațiunile de îndepărtare a dărâmăturilor nici măcar nu au început.

În ultimele zile au ajuns în Venezuela echipe internaționale de intervenție din Mexic, Spania, Qatar, Statele Unite și Marea Britanie.

Coordonatorul ONU pentru ajutor umanitar, Tom Fletcher, a anunțat sâmbătă că 39 de echipe de căutare și salvare au fost mobilizate din întreaga lume, fiecare fiind formată din 50 până la 100 de specialiști.

„Vorbim de aproape 2.000 de oameni mobilizați, 111 câini, echipe medicale. Intrăm cu microdrone – le numesc drone-insectă – care ne ajută să găsim supraviețuitori în clădiri”, a declarat el, conform BBC.

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