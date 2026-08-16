Ce ar trebui să știe orice șofer care trece de 60 km/h în localitate

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Viteza poate transforma o clipă de neatenție într-o tragedie.

Conducerea unui autoturism nu poate fi privită ca o simplă activitate de satisfacere a unei nevoi sau a unei plăceri, ci presupune respectarea unor reguli și asumarea unor riscuri care pot avea consecințe dramatice. Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie, atrage atenţia, la emisiunea DC Conducem, că viteza excesivă în localitate reduce drastic posibilitatea de evitare a unui accident, iar în cazul unui impact cu un pieton, consecințele pot fi fatale.

„Actul conducerii nu este o chestiune ce ţine de satisfacerea unei nevoi sau a unei plăceri ci este o activitate reglementată care generează risc, pentru că graniţa dintre a nu se întâmpla nimic şi a se întâmpla o tragedie este extrem de fină”, atrage atenţia Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie, la emisiunea DC Conducem.

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Invitatul lui Florin Răvdan a dat câteva exemple despre ce înseamnă circulaţia peste viteza legală mai ales în localitate.

„Vedem şoferi – şi am avut şi cazuri celebre – care conduc cu 140 km/h în localitate. Acolo despre ce concept rezonabil să mai vorbim? În momentul în care creşte viteza, scade câmpul vizual şi posibilitatea să manevrezi maşina pentru că nu mai ai cum.

Mai mult decât atât, în localitate este mult mai grav decât afară, pentru că în afara localităţii te duci pe câmp, şi la 200/oră. În localitate, de la 50 km în sus, orice kilometru în plus amplifică de câteva ori riscul de a se produce un accident cu consecinţe grave, pentru că nu ai spaţiu de manevră. În momentul în care mergi cu 140 km/h în localitate şi spui ‚nu am vrut’, aici nu eşti în conceptul rezonabil sub nicio formă. (...) Este evident că la acea viteză orice risc a apărut, s-a transformat într-un accident cu consecinţe grave. La peste 50 km/h impact direct între vehicul şi pieton, înseamnă 85-90% decesul pietonului. La peste 60 km/h 99,99% decesul victimei. Ori în momentul în care tu circuli în localitate cu mai mult de 60, din start ar trebui să ştii că un impact direct cu pietonul înseamnă decesul victimei”, a explicat acesta.