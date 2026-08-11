"Conceptul de om rezonabil este călcat în picioare în traficul din România.” De ce eșuează șoferii români la ABC-ul condusului

Foto: Unsplash

Cei mai mulţi şoferi din România văd permisul de conducere ca pe un mijloc de satisfacere a propriilor nevoi şi plăceri. Aceştia ignoră complet ideea de responsabilitate, dar şi riscurile majore la care sunt expuşi în trafic.

Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie, a explicat, într-o ediţie specială a emisiunii DC Conducem, că nivelul actual de cunoaştere şi aplicare a legislaţiei rutiere este mult sub standardul juridic al "omului rezonabil". Conform acestuia, peste 50% dintre şoferii din România eşuează chiar şi la regulile elementare din trafic.

În cazul unor accidente rutiere urmate de anchete ale organelor judiciare, comportamentul șoferilor implicați este evaluat prin intermediul unui concept juridic clar: caracterul rezonabil. Organele de anchetă analizează dacă un conducător auto a dat dovadă de prudență, dacă ştie şi aplică legislația, dacă evaluează corect riscurile și cum reacționează în controlul vehiculului.

Un conducător auto rezonabil și prudent este, prin definiție, o persoană care cunoaște și aplică legile rutiere. Cu toate acestea, realitatea de pe șoselele din România este alarmantă.

"Dacă apar conflicte în trafic care se soldează cu prejudicii şi care generează naşterea unor anchete ale organelor judiciare, indivizii implicaţi, din punct de vedere al conduitei lor, al comportamentului în actul conducerii, sunt apreciaţi în baza caracterului rezonabil de cunoaştere a legislaţiei, de evaluare a situaţiilor de risc şi gestionarea lor, de reacţie în ceea ce reprezintă controlul asupra vehicului.

CITEŞTE ŞI DC Conducem - România, ţara din Europa cu cele mai nesigure şosele. Cătălin Codescu analizează datele

Toate aceste componente sunt apreciate din punct de vedere juridic prin prisma acestui concept rezonabil.

Să începem cu primul palier, cel de legislaţie. Un om prudent, un om obişnuit, care are permis de conducere, este un om care cunoaşte legislaţia rutieră şi o aplică, implicit. Nu trebuie să ai o diplomă la Oxford sau Cambridge pentru a deţine permis de conducere. Uitându-ne la ce se întâmplă în trafic, în România, constatăm că nivelul de cunoaştere a legislaţiei şi de aplicare a ei în ceea ce priveşte circulaţia pe drumurile publice este mult sub conceptul de rezonabil. Mult sub ceea ce înseamnă un om obişnuit, prudent, în desfăşurarea unei activităţi. Pentru că, până la urmă, conducerea pe drumurile publice, este o activitate, reglementată, şi din păcate, cu risc major", a declarat Cătălin Codescu.

Peste 50% dintre şoferi nu ştiu ABC-ul condusului

Cătălin Codescu avertizează asupra pregătirii precare a posesorilor de permis de conducere din România şi spune că aceştia nu doar că nu ştiu legislaţia şi nu o aplică, ci nici nu ştiu de ce trebuie să o facă.

"Cum spuneam şi la dezbaterea organizată de DC Media Group (n.r. Educaţia Rutieră, Disciplină Obligatorie Indiferent de Vârstă), nu mai putem concepe viaţa fără a utiliza vehicule. Şi atunci, societatea îşi asumă acest risc. Dar ca să şi-l asume, îl reglementează. Acest lucru, din păcate, nu este înţeles de marea majoritate a şoferilor. Ei consideră că a obţine permisul de conducere înseamnă dreptul de a-ţi satisface nişte plăceri sau nevoi. Atât! Nu vine cu nimic legat de atenţie, responsabilitate, respect, relaţia cu ceilalţi participanţi la trafic. Doar cu nevoi şi plăceri! Evident că această percepţie e greşită. Dar atât timp cât constaţi că un procent semnificativ, însemnând mult peste 50%, dintre şoferi nu ştiu să semnalizeze, nu înţeleg de ce trebuie să semnalizeze şi când, nu ştiu să utilizeze partea carosabilă... Mergem în interiorul localităţii şi între localităţi şi vedem că prima bandă utilizată e cea din stânga (n.r. dacă există 2 benzi pe sens), în loc să fie cea din dreapta. Acestea sunt chestiuni care ţin de ABC-ul condusului. Nu cunoaştem reguli de bază, care formează rutina, şi nu le aplicăm aşa cum trebuie.

Iată, noi ne întâlnim la dezbateri pentru a găsi soluţii complicate, strategii, cum punem problema în educaţie, la şcolile de şoferi, dar noi nu ştim reguli de bază. Şi atunci, pe ce fundament să creez această construcţie a unui posesor de permis de conducere care, odată ce obţine acest drept, ar trebui să aibă o responsabilitate adaptata la ceea ce reprezintă riscul în actul de conducere?", a mai declarat Cătălin Codescu.