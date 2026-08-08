Pericol pe Autostrada Soarelui! Obiecte metalice pe carosabil, capcane pentru șoferi. Titi Aur: Se pot provoca accidente extrem de grave

Obiecte metalice aruncate pe A2/ DRDP Constanța

Pe Autostrada A2 au fost identificate obiecte metalice care pot provoca pene și pierderea controlului asupra mașinii. Titi Aur a venit cu mai multe avertismente.

Pe Autostrada A2, șoferii se confruntă cu un fenomen alarmant: obiecte metalice confecționate artizanal sunt găsite în mod repetat pe carosabil, provocând explozii de anvelope și pene. DRDP Constanța spune că unele provin din încărcături neasigurate, dar avertizează că au fost identificate și situații în care acestea sunt aruncate intenționat. Titi Aur, fondator și instructor de conducere defensivă al Academiei Titi Aur, a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, într-o emisiune moderată de jurnalistul Ionuț Grigore.

"Cocoșatului rucsac în spate îi mai trebuie"

"Cocoșatului rucsac în spate îi mai trebuie. După ce că noi ne sabotăm singuri siguranța rutieră prin modul în care conducem, după ce că suntem pe locul 1 la accidente în Europa, după ce că nu se face nimic pentru a îmbunătăți siguranța rutieră, deși vorbesc de asta de ani de zile, acum a mai apărut și un sabotaj fizic. Efectiv, am ajuns să avem pe drumuri obiecte care pot produce o pană rapidă, pentru că acesta este pericolul. Un astfel de obiect, construit special, poate să producă o pană rapidă, echivalentă aproape cu explozia. Ceea ce înseamnă că o mașină, cu viteza care circulă pe autostradă, viteză care poate fi 120-130 la limita legală, ca să nu mai zic că sunt mulți care merg cu viteză mult mai mare, se poate ajunge foarte ușor la pierderea controlului.

"Se pot provoca accidente extrem de grave"

Se poate ajunge foarte ușor la dezechilibru, la derapaj, iar dacă cel de la volan nu știe să controleze o astfel de situație, iar majoritatea șoferilor din România nu știu să o controleze, și se hazardează să meargă cu viteză doar așa că au dreptul, că ei au mașină bună, că nu contează, ajung să provoace o mare tragedie. Se pot provoca accidente extrem de grave.

Această situație ar trebui gestionată de serviciile speciale, și nu mă refer aici la SRI, ci la cele de la Ministerul de Interne care ar trebui să-i depisteze rapid pe autorii acestor lucruri. Vulcanizatorii pot arunca cuiele pe care le scot din cauciuc din nou pe șosea ca să aibă clienți. Era un lucru care se practica sau nu pe vremuri, nu știu, poate e doar o legendă, dar atunci când vorbim de astfel de obiecte, special construite ca să facă pană, aici ar trebui implicarea autorităților pentru a-i depista pe cei ce fac asta intenționat. Astfel de obiecte au căzut și din tractoare care cărau fier vechi. Inclusiv acolo ar trebui acționat. De ce? Sunt astfel de autovehicule care transportă fier vechi total necontrolat și sunt extrem de periculoase", a explicat Titi Aur.

Atenție pe A2! Capcane metalice aruncate pe autostradă. ”Manevre de la băieții cu autoplatforme”. Fenomenul, confirmat de DRDP Constanța

Șoferii reclamă în comentarii că în spatele fenomenului s-ar afla persoane care oferă ulterior servicii de tractare sau intervenție. În acest context, România pare să fi importat una dintre cele mai controversate „legende” ale șoselelor din Bulgaria, în timp ce vecinii au făcut progrese în disciplinarea traficului.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța atenționează că, ”în ultima perioadă, pe Autostrada A2 au fost identificate, în mod repetat, pe partea carosabilă, obiecte metalice confecționate artizanal. Acestea reprezintă un pericol pentru participanții la trafic, putând provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și imobilizarea vehiculelor.

Echipele #DRDPConstanța intervin permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță.

În cele mai multe cazuri, obiectele provin din încărcături neasigurate corespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi sau alte materiale metalice. Din păcate, au fost constatate și situații în care persoane rău intenționate confecționează și aruncă în mod deliberat astfel de obiecte pe partea carosabilă, punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic.

Facem apel la toți conducătorii auto:

să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic;

să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față, astfel încât să poată reacționa la timp în cazul apariției unor obstacole pe carosabil;

dacă observă astfel de obiecte pe partea carosabilă sau dețin informații cu privire la vehiculele din care acestea provin, să sesizeze de îndată Dispeceratul D.R.D.P. Constanța (0745 349 334)/CNAIR (021.9360), sau să apeleze numărul unic de urgență 112”.

Cine aruncă obiectele pe autostradă? Șoferii acuză „scheme”

Un internaut, păgubit de două ori de aceste obiecte aruncate/scăpate pe carosabil, scrie că ”Un nou fenomen ia amploare în România. SUNT INTENȚIONAT aruncate de firmele de tractări, că sa aibe clienți. Am avut 2 explozii într-o săptămână în aceeași zonă, la roțile de pe partea dreaptă. După vreo 3 săptămâni a fost accident mortal tot acolo, o fetiță și-a pierdut viața. Aveți idee cum pot face plângere și cui?”.

Acuzații grave la adresa firmelor de tractări

În comentarii la postarea Direcției Regională de Drumuri și Poduri Constanța, mai mulți internauți afirmă că obiectele sunt aruncate de către șoferii cu autoplatforme:

Manevre de la băieții cu autoplatforme

De 1 săptămână în fiecare zi câte cineva face pană, sau Doamne ferește de ceva mai grav. Nu cumva ar trebui să vă dăm în judecată pentru că nu asigurați siguranța participanților la trafic pe drumurile naționale?!?

Am pățit-o o dată la 3 dimineața pe autostradă, 1200 de lei mi-au cerut ca să vină 10 km să-mi aducă și să monteze un cauciuc.

Sunt aruncate de unii indivizi cu service mobil. Eu am luat așa ceva în roată și, la 5 minute, au apărut niște "salvatori" care se ofereau să îmi facă pana, ieșiți din boscheți in the middle of nowhere. Poate că ar trebui să-și facă treaba poliția.

Astea sunt de la băieții cu platforme care fac curse regulate pe A2.

Chiar sâmbăta trecută pe București-Pitești până la ieșire spre vânători am văzut 7 mașini care aveau pană.

Ghiciți de ce stau câte 4-5 platforme în benzinării zilnic.

România ajunge din urmă „legendele” Bulgariei

Aceste ”scheme” de pe autostrăzile din România, confirmate chiar de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, amintesc de legendele de pe drumurile din Bulgaria, despre care presa a tot scris de-a lungul timpului.

România pierde peste trei oameni în fiecare zi în accidente rutiere. Titi Aur arată unde poate fi ”salvarea”

În cursul anului 2025, la nivel național, au fost înregistrate 3.950 de accidente, ce au avut ca urmări decesul a 1.293 de persoane și rănirea gravă a 3.125 de oameni, arată datele IGPR. Comparativ cu 2024, au fost înregistrate cu 285 mai puține accidente (-6,7%), cu 185 mai puține persoane decedate (-12,5%) și cu 122 mai puține persoane rănite grav (-3,7%).

Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave, în anul 2025, au fost traversarea neregulamentară a pietonilor (16,1% din total), neadaptarea vitezei la condițiile de drum (15,3% din total) și neacordarea priorității vehiculelor (9,5% din total). DC Media Group a organizat în data de 31 iulie 2026, începând cu ora 13.00, dezbaterea cu tema: Educația rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă. În cadrul dezbaterii au fost invitate mai multe personalități să ia cuvântul, inclusiv Titi AUR, fondator și instructor de conducere defensivă, Academia Titi Aur, dar și Raed Arafat, secretar de stat, șef al Departamentului de Stat pentru Situații de Urgență. Cei doi au vorbit despre declararea oficială a educației rutiere ca prioritate națională, având în vedere cifrele îngrijorătoare.

Titi Aur: "Educația rutieră poate să fie salvarea"

"După cum ați spus, noi facem de 3 ani și jumătate emisiune săptămânală, de aproape o oră, aici la DC News, și nu am reușit nicidecum să abordăm toate subiectele. Este foarte complex domeniul și sunt foarte multe lucruri de discutat. În schimb, vreau să menționez niște aspecte. Eu cred că educația rutieră poate să fie salvarea. Aici avem cea mai mare problemă. Când vorbim de educație rutieră, trebuie să vorbim de toți participanții la trafic: de la pietoni, bicicliști, trotinetiști, motocicliști, conducători auto amatori sau profesioniști, și nu în ultimul rând pasageri, indiferent că se deplasează cu mijloace de transport în comun sau cu mijloace private.

România este pe ultimul loc, știm asta, în Europa, în ceea ce privește faptul că nu are o entitate care să coordoneze siguranța rutieră. Toată lumea se uită spre poliția rutieră. Din nefericire, după revoluție, acest aspect atribuit a fost luat de la poliția rutieră. Dacă înainte poliția rutieră coordona siguranța rutieră la modul general, se ocupa de educație, autoriza activitatea de transport, ce instructor, ce școală de șoferi, ei dădeau permise, și așa mai departe, după Revoluție, conform standardelor europene, acest lucru s-a împărțit. Acum este implicat Ministerul Transporturilor, lucru care nu era înainte legat de siguranța rutieră. Atunci era implicat doar în partea de drumuri. Ar trebui implicat și Ministerul Muncii, Ministerul Educației, și altele.

"Suntem o orchestră fără dirijor"

Practic, România nu are un dirijor, nu are un coordonator al siguranței rutiere. Suntem o orchestră fără dirijor. Deși avem anumiți membri ai acestei orchestre, care fac lucruri bune, unii foarte bune, alții parțial bune, alții nu fac nimic, și mă refer la poliția rutieră, care face lucruri în sensul acesta, inclusiv o parte de educația rutieră, dar nu este treaba lor să facă asta, atunci nu avem o direcție. Din păcate, Ministerul Muncii nu face nimic. Ministerul Educației nu face nimic. Ministerul Transporturilor face lucruri bune, dar face și lucruri proaste. Vezi cazul cu vânzarea atestatelor profesionale, ceea ce înseamnă șoferi needucați pe stradă.

Școlile de șoferi ar trebui îmbunătățite. Sunt multe lucruri care ar trebui făcute. Mai este o instituție care face lucruri bune, dar de care ne-am dori să nu avem parte, și mă refer aici la sistemul de intervenție. Sistemul de intervenție a îmbunătățit foarte mult tot ce înseamnă intervenție. Asistăm la tot felul de echipamente și echipe de salvatori, iar din acest punct de vedere a scăzut mult numărul morților. Când ne uităm la numărul de răniți, practic acolo nu a scăzut. Nu mă refer la cei care sunt răniți grav, ci la cei răniți ușor. Cred că ne trebuie această entitate care să coordoneze siguranța rutieră.

"Siguranța rutieră este o prioritate națională"

Cred că ar trebui declarată siguranța rutieră o prioritate națională. Dusă sau nu în CSAT, președintele ar trebui să o declare. Guvernul ar trebui să se ocupe. Niciun partid, nu mă refer la cazuri speciale, particulare, cum este domnul Cazanciuc, dar și alți oameni politici atenți la acest fenomen, nu se ocupă de siguranța rutieră. Fără dirijor nu vom reuși să avem, cu adevărat, o reducere a numărului de accidente.

Vă dau un exemplu, pentru că sunt în Finlanda, iar drumurile mele sunt mereu cu dublu scop, distracție cu familia, dar și deplasare în interes profesional, amintesc de cazul Helsinki. Timp de un an de zile nu a existat niciun mort în accidentele de circulație, în fix aceeași perioadă în care în București mureau 65 de persoane în accidente de circulație. Asta spune multe. Diferența asta poate însemna foarte mult. Tocmai a apărut o directivă europeană pentru aplicarea unui lucru pe care noi îl discutăm în emisiunea noastră de ani de zile, și anume perioada de urmărire de doi ani de zile după ce iei permisul. Ești într-un program special în care ți se monitorizează activitatea în trafic. Există măsuri, dar ne trebuie acel dirijor", a explicat Titi Aur, fondator și instructor de conducere defensivă al Academiei Titi Aur.

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