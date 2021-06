Ce au pățit românii noaptea, în Bulgaria, pe drumul spre Grecia. Se spunea că sunt legende, dar realitatea bate orice zvon

O mașină venită de pe contrasens a încercat să blocheze mașina din România. ”Dacă mergeam mai încet, intra în noi”

”O mașină a încercat să ne oprească forțat, între localitățile Kutsina și Petko Karavelovo (Bulgaria), acum 2 ore (în jurul orei 3 dimineața), și apoi credem că a venit după noi, dar nu știm exact pentru cât timp... i-am pierdut urma repede. Aveți grijă! Mai exact: eram în urcare, pe un drum cu 2 benzi (1+1), într-o zonă pustie. Pe banda noastră se apropia de pe contrasens mașina respectivă, fără să reacționeze la claxoane și flashuri. În timp ce am ocolit-o repede prin stânga mea, ea deja începuse să se poziționeze de-a curmezișul drumului. Dacă mergeam ceva mai încet, intra în noi. O persoană era deja afară din mașină gesticulând, până să o evităm complet. Cred că era gata de ieșit. Nu am putut vedea nici marca, nici număr, nimic. Și forma îmi e neclară, deși tind spre ceva gen papuc.” a scris un român care se întorcea din Grecia, în 25 iunie, pe grupul Forum Grecia, cu scopul de a avertiza și alți turiști.

”Și noi am întâlnit-o, ne-am cam speriat de individul care gesticula” a scris un alt român. ”Papuc era și un fel de kaki. Am văzut și eu mașina respectivă stând la pândă și am zis că e ceva în neregulă cu ea. Bine că sunteți ok” a scris un altul.

”M-a blocat, a tras de ușă”

Dar pățania românului a deschis o cutie a Pandorei. În vreme ce unii români spun că au trecut de multe ori Bulgaria pe timp de noapte, fără probleme, alții povestesc ce au pățit:

- Am pățit și eu în Bulgaria același lucru m-a blocat, a tras de ușă, apoi, când a văzut că suntem mai multe mașini de RO, a renunțat și a plecat.

Manevra cu motorina plină de impurități și platforma apărută din senin

- Iată ce am pățit în anul 2012 la întoarcere din Grecia. Circulam în familie cu un VW Caddy nou nouț, GPS ul nou nouț nu avea hărțile actualizate, ne-am cam rătăcit un pic și soțul a oprit să alimenteze cu motorină într-o mică localitate. A întrebat care este diesel, i s-a arătat, a plătit, am plecat și în decurs de 40 min, tocmai printre serpentinele muntoase, cam pe la Veliko Târnovo, ni s-a oprit brusc motorul. Ce are, ce are, nu mai pornea, făcea ca toți dr*cii dacă apuca să pornească preț de câteva secunde. A sunat după ajutor la o reprezentanță auto să îi dea indicii care ar fi cel mai apropiat service autorizat, nu s-a rezolvat nimic, timpul trecea, era căldură mare, copil în mașină.... Cam totul a durat 30 minute, ce au părut o veșnicie, când ce credeți? Trece o platformă, ne-a urcat mașina sus cu tot cu pasageri, mașina a fost legată cu chingi în zona roților, nicidecum ceva profesionist și au mers indivizii prin serpentinele muntoase cu o viteză de ni s-a făcut rău, nu îi cunoșteam, dar se pare că ăsta era jobul lor: să facă traseul până la granița cu Giurgiu, acolo ne-au lăsat, chipurile de acolo ei aveau alt drum. Ca să ne fie învățare de minte, am înțeles târziu ca era un business, pui la pompă diesel de cea mai proastă calitate, apoi culegi mașinile de pe drum și le duci la graniță, am dat 100 de euro pt asta. De la Giurgiu am venit spre casă cu o alta platformă, din România, dar asta după ce soțul meu a avut inspirația și a mers pe jos până la un peco din vama Giurgiu, a cumpărat un spray, a dat pe injectoare și am mers cca 30 km, apoi iar s-a oprit.... apoi am renunțat și am sunat după o platformă și am ajuns seara acasă în siguranță. Atenție mare de unde alimentați, la service autorizat în România ni s-a spus că a fost o motorină cu multe impurități, care nu avea destinație pt auto. Acele impurități, maclavaisul acela înfundase injectoarele și nu știu mai ce pe la motor. O experiență urâtă, care se putea termina și mai prost...

”M-am simțit în pericol”

- Este reală treaba, acum 2 ani, tot pe drumul Makaza, eram 2 mașini, a venit un Mercedes cu viteză mare din spate cu geamuri negre, a ajuns în dreptul nostru și mergea paralel cu noi, (cred că se uitau în mașina noastră), apoi treceau în fața noastră și mergeau încet, îi depășeam, veneau iar tare (noi 130-140/h, ei 170-180/h) iar veneau în fața noastră și o lăsau la 80-100/h, treaba s-a repetat de 3-4 ori, până am intrat în primul oraș mai mare și am oprit la o benzinărie unde erau mulți oameni în ea. Au trecut pe lângă benzinărie și nu i-am mai văzut după. La 2 săptămâni, mă întâlnesc cu un agent de vânzări la mine în zonă și îmi spune că a pățit-o în Bulgaria, i-au aruncat o scândură plină de cuie pe șosea, și au făcut pană instant, 7-10 găuri în anvelopă. Au ieșit 10 indivizi din boscheți și i-au golit de toate bunurile, au rămas doar cu mașina. Menționez că am traversat Bulgaria de minimum 20 de ori noaptea în ultimii 10 ani. A fost singura dată când am simțit că sunt urmărit special, m-am simțit în pericol. Atenție mare, ochii în 4, pericolul există.

- Da, este adevărată postarea, astă noapte și nouă ni s-a întâmplat aceeași poveste (n.r. în 25 iunie 2021). În jurul orei 02:30, nu știu localitatea. Pe contrasens erau două auto oprite într-o parcare, ne făcea cu o lanternă semne disperate să oprim, m-am făcut că opresc, am accelerat și am plecat mai departe. NU OPRIȚI și fiți foarte atenți!

”Au venit în spatele nostru cu farurile oprite”

- Si noi am pățit la fel în 2016, iar a doua zi m-a sunat mama speriată că a văzut la știri doi români care erau în comă fiind agresați, jefuiți și împușcați în Bulgaria. Din acel moment, nu am mai traversat Bulgaria niciodată noaptea. Am tras o sperietură groaznică, au venit în spatele nostru cu farurile oprite, drumul nefiind iluminat nu am văzut decât când au încercat să ne depășească, la un moment dat au reușit, apoi doar în frâne ne-au ținut, au coborât doi din mașină și au încercat să tragă de uși, încercam să îi depășim, dar fără rost, așa au ținut-o vreo 30 minute. La un moment dat, i-a murit motorul și acela a fost momentul când l-am putut depăși și, ilegal, bineînțeles, am mers pe național cu 140-150-160. Nu s-au mai putut ține după noi pt că aveau un jaf de mașină. Repet, niciodată nu mai trec Bulgaria pe timp de noapte!!!

- Anul trecut jumătate din Bulgaria am fugit cu 200km/h de o mașină care după ce ne-a depășit a blocat drumul în fața noastră iar după ce am reușit să îl ocolim s-a ținut după noi mult și bine.

- Am pățit-o și noi în urmă cu ceva ani. Eram în BG, pe drum de noapte spre Thassos. Drum de munte, curbe fără vizibilitate, noapte, pustiu, dreapta pantă, stânga prăpastie. Două camioane ne-au băgat la mijloc, noi fiind cu două autoturisme. Și a urmat niște minute bune de șicane. Nu ne lăsau nici în față nici în urmă. Apelul la 112 s-a lăsat cu un răspuns al unei bulgăroaice care nu știa engleză. În final, am ajuns la un giratoriu, o benzinărie, etc și am depășit. O experiență pe care nu o voi uita.

Femeia neajutorată

- Acum 3 ani în drumul spre întoarcere, mai aveam aproximativ 200 km până la Ruse, opresc la o benzinărie pe la 3 dimineața, iar în interior o tipă înfofolită toată, mă refer la cap, abia i se vedea fața, mă întreabă dacă o iau și pe ea până la vamă, pentru că a lăsat-o cineva pe drum, ceva de genul, i-am spus că nu o iau pentru că am mașină plină și îmi spune ea: dar ești doar cu soția, am rămas blocat deoarece mașina o parcasem mai la depărtare, a insistat și nu am luat-o, afară mai era o singură mașină parcată, era un tip în ea, plec, urc în mașină și o văd urcând și pe ea în aceeași mașină, fără să stea de vorbă cu acel șofer, în caz că va gândiți că îl abordase ca pe mine, e clar că se cunoșteau.