Ride-sharing, varianta românească. Gestul unui șofer după ce a primit 3 stele. Au urmat reacții de noaptea minții: Bancheta o murdăriți tot voi, jegoșii de clienți

”După ce că merge cu un Prius cu articulația care face ca un tramvai, bancheta spate jegoasă (pete de lichid), a fost frustrat că i-am lăsat o recenzie de 3 stele, nici rău, nici bine. A venit înapoi unde m-a lăsat, a coborât la mine și m-a făcut ***** în nenumărate rânduri și a insinuat că ar vrea sa mă bată, dar îl ține ceva. De când merg cu ride-sharing nu am pățit așa ceva! Mai spune că am așteptat să îmi dea 5 stele și după să cobor, nu am nevoie sa mă asigur că îmi lași o recenzie bună, domnul cu limbaj de floare! E o țară liberă, toată lumea se exprimă, dar dacă mi-ai fi dat o stea, nu veneam după tine sa te iau la înjurături!” a scris un client pe grupul ”UBER, BOLT, BLACK CAB - TRANSPORT ALTERNATIV ROMANIA”.

Luat la rost, clientul a explicat: ”Dacă plătesc o cursă pe green, înseamnă că vreau o mașină care să fie mai selectă și să nu vina toate Loganele. Zilele trecute a venit unul care nu avea consola centrală și nici radio, dar măcar omul și-a cerut scuze și a zis că e la început și altă mașină nu a găsit”.

Comentariile care au urmat arată respectul șoferilor de transport alternativ față de client, în România:

- Dacă nu îți convine Bolt, Uber, recomand (denumire firmă taxi n.r.) manele, acces țigară nelimitat, miros de transpirație, etc. Sau îți recomand trotineta Bolt în orice anotimp.

- Ai plătit o cursă green la același preț de Logan 2009. Săracu` e cel mai al dr@cu. Te așteptai să fii escortat de vreun Maybach condus de un șofer cu 2 doctorate doar pentru că ai apăsat cu 1 centimetru mai jos de uber X pe ecran?

- Data viitoare să iei autobuzul, tramvaiul că au articulații care nu bat.

- Bancheta o murdăriți tot voi, jegoșii de clienți, și articulația nu poate șoferul. Proprietarul de flotă să o facă, ăsta e de vină, cel de unde a închiriat mașina. Dacă eram în locul la șofer, îți dădeam și mare flegma în ochi.

- Dacă eram în locul tău, anulam cursa și coboram din mașină. Dacă eram în locul lui, te băteam că mergi de 9 lei și vrei să ai lux, analizezi mașina omului. Tot clienți de lux au murdărit-o. Respect pentru băieții ăștia care fugăresc mașinile astea pentru 9-10 lei.

*Comentariile au fost corectate gramatical înainte de publicare

