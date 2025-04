Ce se află în geanta unei stewardese - VIDEO

Dacă ai zburat vreodată cu avionul și ai observat echipajul de cabină, ai remarcat, probabil, că toate stewardesele au genți aproape identice. Aceste accesorii nu sunt alese la întâmplare și nici nu țin de o simplă preferință estetică – ele sunt un element esențial al echipamentului unei însoțitoare de bord și trebuie să respecte anumite standarde. O stewardesă a dezvăluit într-un video postat pe TikTok ce își ia la ea în timpul unui zbor.

"Ce este în geanta unei stewardese? Haideți să vedem. În primul rând, o mapă cu documentele pentru zbor. O vestă, de obicei o folosim atunci când mergem pe jos de la un avion la altul sau în orice altă situație când mergem pe pistă pe jos, ca să ne vedem de departe. Apoi avem o trusă cu cosmetice. Eu mai am și jerseul la mine în cazul în care îmi este frig, de obicei îmi este frig. Periuță de dinți. Am și o plasă cu hăinuțe, aici am pijama, lenjerie și o cămașă de rezervă. Aici am pașaportul, legitimația, o mini trusă medicală, un pix, un parfum, chei, bani și o mască", spune tânăra în videoul postat pe TikTok.

De ce au stewardesele genți asemănătoare?

Uniformitatea genților stewardeselor nu este doar o chestiune de stil, ci o cerință impusă de majoritatea companiilor aeriene. Aceste genți sunt special concepute pentru a fi funcționale, ușor de transportat și suficient de încăpătoare pentru a cuprinde toate obiectele esențiale necesare în timpul unui zbor. De asemenea, ele trebuie să fie rezistente, având în vedere ritmul alert al muncii și frecvența deplasărilor internaționale.

Conținutul genții unei stewardese este standardizat în mare parte, dar poate varia ușor în funcție de compania aeriană și de regulile interne. Printre obiectele esențiale pe care trebuie să le aibă o însoțitoare de bord se numără:

1. Documente oficiale – Pașaport, viză, licență de zbor și alte acte necesare pentru identificare și călătorie internațională.

2. Echipament de siguranță – Unele companii cer ca stewardesele să aibă la îndemână o lanternă mică, o mască de protecție sau chiar un briceag multifuncțional pentru situații de urgență.

3. Trusă medicală personală – Pastile pentru dureri de cap, plasturi, dezinfectant, vitamine și alte medicamente de bază.

4. Produse de igienă personală – Periuță și pastă de dinți, deodorant, șervețele umede, machiaj de reîmprospătare și perie de păr.

5. Accesorii pentru confort – Ciorapi de compresie pentru prevenirea umflării picioarelor, mască pentru somn, dopuri pentru urechi și chiar o eșarfă pentru schimbarea rapidă a look-ului.

6. Gustări și apă – Multe stewardese preferă să aibă la îndemână batoane proteice, nuci sau fructe uscate pentru momentele în care nu au timp să mănânce.

7. Tehnologie și gadgeturi – Telefon, căști, power bank și un mic notebook pentru notițe sau planificarea zborurilor viitoare.

Geanta unei stewardese este mai mult decât un simplu accesoriu – este un instrument esențial care îi permite să fie pregătită pentru orice situație în timpul zborului. Designul și conținutul său bine organizat reflectă nu doar cerințele stricte ale industriei aviatice, ci și necesitatea unui echipaj de cabină eficient și mereu pregătit. Data viitoare când urci la bordul unui avion, vei ști că în acea geantă aparent obișnuită se ascunde un adevărat kit de supraviețuire pentru cer!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News