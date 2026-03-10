€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Infrastructura energetică din întreaga regiune a Golfului, atacată de drone
Data actualizării: 10:49 10 Mar 2026 | Data publicării: 08:41 10 Mar 2026

Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Infrastructura energetică din întreaga regiune a Golfului, atacată de drone
Autor: Andrei Itu

explozii in teheran Explozii în Teheran. Foto: Agerpres

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă în a 11-a zi. Noi atacuri, informații și declarații în timp real aflați în acest live text.

Update: „Fără discuții sau negocieri cu SUA”, insistă Iranul

„Fără discuții sau negocieri cu SUA după o experiență amară: Ministrul de Externe al Iranului
Ministrul de Externe al Iranului, Araghchi, a spus pentru PBS News că discuțiile sau negocierile cu SUA nu mai sunt pe agenda lor, după o experiență catalogată ca fiind foarte amară, în timpul rundelor anterioare de negocieri nucleare.

„Ne-au promis că nu au nicio intenție să ne atace și că vor să rezolve pașnic problema nucleară a Iranului și să găsească o soluție prin negocieri,” a declarat Araghchi. „Totuși, au decis să ne atace. Nu cred că problema discuțiilor cu americanii… ar mai fi din nou pe masă”.

Update: Atacurile continuă asupra infrastructurii energetice din întreaga regiune a Golfului

În Emiratele Arabe Unite, sistemele de apărare aeriană se confruntă cu mai multe rachete și drone care vin dinspre Iran.

Șase drone au fost interceptate în Kuweit. În Bahrain, o femeie a fost ucisă când un proiectil a lovit o clădire de locuințe.

Atacurile vizează în mod special infrastructura energetică.

Câmpul petrolier Bapco din Bahraind a fost atacat cu drone, declarându-se forță majoră, pentru că nu poate să-și îndeplinească obligațiile contractuale.

În Arabia Saudită a fost atacat câmpul petrolier din Shaybah.

Update:  Armata saudită interceptează o altă dronă


Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Arabia Saudită a afirmat că armata țării a interceptat și distrus o dronă la est de guvernoratul al-Kharj.

Incidentul apare la câteva ore după interceptarea a două drone care se îndreptau spre estul țării și după interceptarea anterioară a încă două drone în apropierea guvernoratului al-Kharj.”

Update: O dronă s-a prăbușit în orașul Az Zulfi din Arabia Saudită

Agenția de Apărare Civilă a Arabiei Saudite a transmis că o dronă a căzut într-o zonă rezidențială din orașul Az Zulfi, în provincia Riyadh, și a provocat pagube materiale limitate, însă fără răniți.

Update: Gardienii Revoluţiei afirmă că ei "vor decide când se va termina războiul"

Gardienii Revoluţiei din Iran au transmis că "ei vor decide când se va termina războiul", ca răspuns la declaraţia preşedintelui american Donald Trump potrivit căreia războiul împotriva Iranului se va "încheia în curând", notează AFP.

"Noi vom decide când se va termina războiul", a declarat purtătorul de cuvânt al Gardienilor într-un comunicat difuzat de mai multe media iraniene.

"Ecuaţia şi statutul viitor al regiunii se află acum în mâinile forţelor noastre armate. Forţele americane nu vor pune capăt războiului", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Update: Consulatul Emiratelor Arabe Unite în Kurdistanul irakian atacat cu o dronă

Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunţat marţi dimineaţă că consulatul lor general din Kurdistanul irakian a fost ţinta unui atac cu drone, relatează AFP.

Atacul "constituie o escaladare periculoasă şi o ameninţare la adresa securităţii şi stabilităţii regionale", a transmis Ministerul de Externe al EAU într-un comunicat.

Au fost raportate pagube materiale, însă nu s-au înregistrat victime, potrivit aceleiaşi surse.

"Vizarea misiunilor şi a sediilor diplomatice reprezintă o încălcare flagrantă a tuturor regulilor şi legilor internaţionale", a precizat Ministerul de Externe.

Ministerul nu a anunțat locul de lansare al dronei şi a solicitat autorităţilor locale să "ancheteze asupra circumstanţelor acestui atac pentru a-i identifica pe cei responsabili". 

Vezi și - Iranul îl invită pe Erdogan la discuții după ce NATO a interceptat a doua rachetă deasupra Turciei. ”Vor să semene discordie”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi
iran
sua
israel
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
”Băgați România în război”. Radu Miruță: ”O prostie! Avem un singur scop”. De ce ne pregătim Armata, ce este Articolul 3 invocat de ministrul Apărării
Publicat acum 57 minute
O familie cu un bebeluș de 8 luni nu a avut prioritate în avionul MAE. A primit un răspuns de la Consulat după 10 zile
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Mașină înghițită de o groapă uriașă apărută din senin pe o stradă din Budapesta
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Scenariu de risc în Golful Persic. Ce s-ar întâmpla dacă doar un singur petrolier ar fi scufundat
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Dan Negru compară România cu vecinii, după ce a mers la benzinărie pentru a-și alimenta mașina: Nu e paradox, e fiscalitate românească!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 13 minute
BANCUL ZILEI: La ghicitoare
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Horoscop 10 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 24 minute
Iranul îl invită pe Erdogan la discuții după ce NATO a interceptat a doua rachetă deasupra Turciei. ”Vor să semene discordie”
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Infrastructura energetică din întreaga regiune a Golfului, atacată de drone
Publicat acum 57 minute
O familie cu un bebeluș de 8 luni nu a avut prioritate în avionul MAE. A primit un răspuns de la Consulat după 10 zile
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close