Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Infrastructura energetică din întreaga regiune a Golfului, atacată de drone

„Fără discuții sau negocieri cu SUA după o experiență amară: Ministrul de Externe al Iranului

Ministrul de Externe al Iranului, Araghchi, a spus pentru PBS News că discuțiile sau negocierile cu SUA nu mai sunt pe agenda lor, după o experiență catalogată ca fiind foarte amară, în timpul rundelor anterioare de negocieri nucleare.

„Ne-au promis că nu au nicio intenție să ne atace și că vor să rezolve pașnic problema nucleară a Iranului și să găsească o soluție prin negocieri,” a declarat Araghchi. „Totuși, au decis să ne atace. Nu cred că problema discuțiilor cu americanii… ar mai fi din nou pe masă”.

Update: Atacurile continuă asupra infrastructurii energetice din întreaga regiune a Golfului

În Emiratele Arabe Unite, sistemele de apărare aeriană se confruntă cu mai multe rachete și drone care vin dinspre Iran.

Șase drone au fost interceptate în Kuweit. În Bahrain, o femeie a fost ucisă când un proiectil a lovit o clădire de locuințe.

Atacurile vizează în mod special infrastructura energetică.

Câmpul petrolier Bapco din Bahraind a fost atacat cu drone, declarându-se forță majoră, pentru că nu poate să-și îndeplinească obligațiile contractuale.

În Arabia Saudită a fost atacat câmpul petrolier din Shaybah.

Update: Armata saudită interceptează o altă dronă



Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Arabia Saudită a afirmat că armata țării a interceptat și distrus o dronă la est de guvernoratul al-Kharj.

Incidentul apare la câteva ore după interceptarea a două drone care se îndreptau spre estul țării și după interceptarea anterioară a încă două drone în apropierea guvernoratului al-Kharj.”

Update: O dronă s-a prăbușit în orașul Az Zulfi din Arabia Saudită

Agenția de Apărare Civilă a Arabiei Saudite a transmis că o dronă a căzut într-o zonă rezidențială din orașul Az Zulfi, în provincia Riyadh, și a provocat pagube materiale limitate, însă fără răniți.

Update: Gardienii Revoluţiei afirmă că ei "vor decide când se va termina războiul"

Gardienii Revoluţiei din Iran au transmis că "ei vor decide când se va termina războiul", ca răspuns la declaraţia preşedintelui american Donald Trump potrivit căreia războiul împotriva Iranului se va "încheia în curând", notează AFP.

"Noi vom decide când se va termina războiul", a declarat purtătorul de cuvânt al Gardienilor într-un comunicat difuzat de mai multe media iraniene.

"Ecuaţia şi statutul viitor al regiunii se află acum în mâinile forţelor noastre armate. Forţele americane nu vor pune capăt războiului", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Update: Consulatul Emiratelor Arabe Unite în Kurdistanul irakian atacat cu o dronă

Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunţat marţi dimineaţă că consulatul lor general din Kurdistanul irakian a fost ţinta unui atac cu drone, relatează AFP.

Atacul "constituie o escaladare periculoasă şi o ameninţare la adresa securităţii şi stabilităţii regionale", a transmis Ministerul de Externe al EAU într-un comunicat.

Au fost raportate pagube materiale, însă nu s-au înregistrat victime, potrivit aceleiaşi surse.

"Vizarea misiunilor şi a sediilor diplomatice reprezintă o încălcare flagrantă a tuturor regulilor şi legilor internaţionale", a precizat Ministerul de Externe.

Ministerul nu a anunțat locul de lansare al dronei şi a solicitat autorităţilor locale să "ancheteze asupra circumstanţelor acestui atac pentru a-i identifica pe cei responsabili".

