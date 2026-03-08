€ 5.0941
Tensiunile dintre Ucraina și Ungaria se amplifică după confiscarea transportului ucrainean. Kievul solicită sprijin extern
Data actualizării: 22:00 08 Mar 2026 | Data publicării: 21:56 08 Mar 2026

Tensiunile dintre Ucraina și Ungaria se amplifică după confiscarea transportului ucrainean. Kievul solicită sprijin extern
Autor: Elena Aurel

orban-zelenski_05205000 Premierul ungar Viktor Orban și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Foto: Agerpres

Ministrul de Externe al Ucrainei a cerut Ungariei să restituie bunurile confiscate după interceptarea a două furgonete blindate care veneau din Austria spre Ucraina.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a cerut sâmbătă restituirea imediată a zecilor de milioane de euro şi dolari în numerar şi a lingourilor de aur confiscate de Ungaria în urmă cu trei zile după interceptarea a două furgonete blindate care se îndreptau către Ucraina venind dinspre Austria, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres. 

Autorităţile ungare au oprit vineri două vehicule blindate de transport de valori în care au găsit bani cash însumând 40 de milioane de dolari şi 35 de milioane de euro, plus 9 kilograme de aur. Şapte ucraineni care însoţeau transportul şi despre care Kievul susţine că sunt angajaţi bancari, unul dintre ei fiind un fost general în serviciile de informaţii, au fost reţinuţi şi eliberaţi ulterior, dar valorile confiscate nu au fost predate Ucrainei.

"Aceşti bani nu aparţin Ungariei şi nici guvernului său, sunt proprietatea băncii de stat ucrainene Oschadbank şi, prin urmare, ai contribuabililor ucraineni. Cerem restituirea lor imediată şi îndemnăm întreaga Europă să condamne acest act fără precedent de banditism şi extorcare din partea unui stat. Le solicit tuturor partenerilor noştri europeni să ridice vocea", a scris ministrul ucrainean de externe pe reţeaua socială X.

"Astăzi este a treia zi de când autorităţile ungare au furat două vehicule blindate aparţinând unei bănci ucrainene, care se aflau în tranzit dinspre Austria, şi au sustras în plină zi bani şi metale preţioase", a protestat în continuare Andrii Sîbiga.

VEZI ȘI: Comisia Europeană, reacție după amenințările lui Zelenski la adresa lui Orban

Ungaria investighează transportul: Suspiciuni de spălare de bani

Autorităţile ungare afirmă că au confiscat acest transport pentru a investiga un posibil caz de spălare de bani. Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a sugerat că aceste valori ar putea avea legătură cu "mafia de război ucraineană" sau să fi fost destinate "cuiva în Ungaria", această a doua ipoteză fiind o aluzie la opoziţia ungară, având în vedere alegerile legislative din 12 aprilie.

Interceptarea acestui transport a survenit a doua zi după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că ar putea trimite armata ucraineană după premierul ungar Viktor Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, prin care este transportat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia.

VEZI ȘI: Intervenție militară a Ungariei împotriva Ucrainei? De unde au pornit amenințările lui Zelenski că trimite Armata Ucrainei la Budapesta după Orban

Comentarii

