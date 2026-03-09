€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111
 
DCNews Stiri PSD anunță amânarea ședinței extraordinare a CGMB pentru 13 martie
Data publicării: 16:45 09 Mar 2026

PSD anunță amânarea ședinței extraordinare a CGMB pentru 13 martie
Autor: Dana Mihai

sigla-psd-id254742_inquam_photos_octav_ganea_60614000 Inquam Photos / Octav Ganea

Grupul consilierilor generali ai PSD a decis amânarea ședinței extraordinare a CGMB din 10 martie pentru 13 martie, pentru finalizarea documentațiilor necesare proiectelor de dezvoltare ale Bucureștiului.

"Grupul consilierilor generali ai Partidului Social Democrat susține în totalitate proiectele de dezvoltare a Bucureștiului, menite să facă viața oamenilor mai bună, să stimuleze mediul antreprenorial și, astfel, să genereze creștere economică și locuri de muncă bine plătite.

Ședința CGMB, amânată pentru 13 martie

Astfel, în urma discuțiilor purtate cu Primarul General, precum și cu ceilalți consilieri generali ai Municipiului București, consilierii generali ai PSD au decis, de comun acord, amânarea ședinței extraordinare care urma să aibă loc mâine, 10 martie a.c., pentru vineri, 13 martie a.c., ora 10:00, pentru a le oferi specialiștilor PMB timpul necesar elaborării și redactării documentațiilor specifice, în vederea adoptării proiectelor de hotărâre ale CGMB.    

PSD București își reafirmă disponibilitatea pentru un dialog deschis și corect cu toți decidenții implicați în administrarea Bucureștiului și își asumă responsabilitatea de a susține măsuri care să răspundă nevoilor orașului și care să protejeze, totodată, persoanele vulnerabile, ce au nevoie de ajutor", scrie în comunicatul transmis de PSD.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Marco Rubio acuză Iranul că „a luat lumea ostatică“. Noi detalii despre obiectivele SUA în Orientul MIjlociu
Publicat acum 19 minute
PSD anunță amânarea ședinței extraordinare a CGMB pentru 13 martie
Publicat acum 21 minute
În prima zi a Forumului Salzburg, Cătălin Predoiu cere un răspuns european mai puternic în fața criminalității
Publicat acum 42 minute
Vârsta la care ar trebui să îți verifici ficatul. Dr. Anca Trifan: Ce investigații sunt recomandate
Publicat acum 46 minute
Platforma „Hidroelectrica Edge”, o escrocherie online. Avertisment de la Hidroelectrica
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 29 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Franța trimite nave în Marea Roșie/SUA vizează arsenalul Iranului
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Sorin Grindeanu, către Lia Olguța Vasilescu: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim
Publicat acum 7 ore si 49 minute
Ce se întâmplă cu Alina Mădălina, după ce a fost internată la Psihiatrie și fiica i-a fost luată de statul german
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 4 ore si 9 minute
Val de declarații anulate de instanță, în dosarul lui Călin Georgescu. Parchetul are termen 5 zile în care poate întoarce dosarul
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close