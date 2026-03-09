PSD anunță amânarea ședinței extraordinare a CGMB pentru 13 martie

"Grupul consilierilor generali ai Partidului Social Democrat susține în totalitate proiectele de dezvoltare a Bucureștiului, menite să facă viața oamenilor mai bună, să stimuleze mediul antreprenorial și, astfel, să genereze creștere economică și locuri de muncă bine plătite.

Ședința CGMB, amânată pentru 13 martie

Astfel, în urma discuțiilor purtate cu Primarul General, precum și cu ceilalți consilieri generali ai Municipiului București, consilierii generali ai PSD au decis, de comun acord, amânarea ședinței extraordinare care urma să aibă loc mâine, 10 martie a.c., pentru vineri, 13 martie a.c., ora 10:00, pentru a le oferi specialiștilor PMB timpul necesar elaborării și redactării documentațiilor specifice, în vederea adoptării proiectelor de hotărâre ale CGMB.

PSD București își reafirmă disponibilitatea pentru un dialog deschis și corect cu toți decidenții implicați în administrarea Bucureștiului și își asumă responsabilitatea de a susține măsuri care să răspundă nevoilor orașului și care să protejeze, totodată, persoanele vulnerabile, ce au nevoie de ajutor", scrie în comunicatul transmis de PSD.