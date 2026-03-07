€ 5.0941
Data publicării: 18:20 07 Mar 2026

EXCLUSIV Cât timp ar putea dura sterilizarea câinilor din România. Alexandru Bociu (ANSVSA): Care sunt condițiile / video
Autor: Elena Aurel

stray-dogs---caini-maidanezi_95476400 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Alexandru Bociu (ANSVSA) a explicat care sunt măsurile necesare pentru gestionarea problemei câinilor fără stăpân din România.

Alexandru Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a vorbit despre gestionarea câinilor fără stăpân și a explicat că România trebuie neapărat să facă niște schimbări. 

Acesta susține identificarea și vaccinarea obligatorie a animalelor, dar și sterilizarea în masă prin introducerea ei în programul strategic, cu implicarea medicilor veterinari, a poliției și a ONG-urilor. 

„Care sunt cele 3 măsuri pe care ANSVSA le susține în această modificare, după 25 de ani de Ordonanță 155?”, a întrebat Tudor-Tim Ionescu.

„Dacă avem buget, sterilizare în masă prin introducerea în programul strategic. Dar aici am spus foarte clar, ca să știm de unde plecăm: Am nevoie de medic veterinar, polițist, ONG-ist. Și identificare și vaccinare. Nu încape discuție.

Campanii de conștientizare, de informare și de responsabilizare. E foarte important ca omul să conștientizeze ce se întâmplă.

Vin cu un exemplu concret. Părinții mei sunt medici veterinari. Mama mea a terminat facultatea în 1987, tatăl meu în 1986. În momentul în care s-a introdus microciparea obligatorie, trebuia să meargă la proprietar să identifice animalul și să-l vaccineze. Vă spun că asistenta mamei mele are soțul pădurar și găsea în pădure saci legați, cu câini în ei, ca omul ăla să nu plătească 30 de lei. Sunt lucruri dramatice care s-au întâmplat în România.

Trebuie să implicăm toate entitățile și am văzut că se poate. Primăria sau consiliul județean să vină să susțină. ONG-urile să vină să susțină.

Colegii mei vor face aceste lucruri la cel mai mic preț de pe piață. Vă asigur eu. Dacă voi ajunge să gestionez aceste fonduri pentru sterilizarea în masă, vă asigur că va fi transparență maximă și vor fi cele mai mici prețuri de pe piață. Vin cu un apel către colegii mei: Rolul nostru este să salvăm și trebuie să ne implicăm în toate aceste demersuri”, a spus Alexandru Bociu. 

VEZI ȘI: Blocaj în gestionarea câinilor fără stăpân, dezvăluit de șeful ANSVSA. Județele date exemplu de Alexandru Bociu

Cât ar putea dura implementarea măsurilor

Potrivit lui Alexandru Bociu, dacă toți actorii menționați se vor implica, atunci sterilizarea celor aproximativ două milioane de câini ar putea fi realizată într-un an și jumătate.

„Care este calendarul pe care îl vedeți pentru implementarea acestor măsuri?”, a întrebat Tudor-Tim Ionescu.

„Dacă avem la masă toți factorii menționați - primării, consilii județene, poliție, ONG - eu cred că într-un termen realist de un an și jumătate putem să sterilizăm aceste două milioane de câini care sunt în gospodăriile populației”, a spus Alexandru Bociu la emisiunea DC Anima, de pe DC News. 

VEZI ȘI: Eutanasieri ilegale, adăposturi private și reforma sistemului câinilor fără stăpân: Dialog în premieră cu președintele ANSVSA / video

Video:

alexandru bociu
ansvsa
caini fara stapan
sterilizare caini
tudor tim ionescu
