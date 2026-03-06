Se adâncește controversa! Purtătorul de cuvânt al MAE declară că Irina Ponta nu a fost pe nicio listă

Irina Ponta n-a apărut pe nicio listă a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv în sistemul eConsular şi de aceea nu a avut cum să fie ”apelată” a susținut Andrei Țărnea, purtător de cuvânt al Ministerului.

Întrebat în cadrul unui briefing dedicat situaţiei de criză din Orientul Mijlociu pe ce listă era înscrisă Irina Ponta, Andrei Ţărnea a declarat că aceasta nu era în evidenţele MAE, respectiv că nu a apărut pe nicio listă:

”Ceea ce pot să vă confirm este că persoana la care faceţi referire nu apare în evidenţele Ministerului Afacerilor Externe în sistemul eConsulat. Nu este înscrisă în acest sistem. (...) Nu am informaţii despre niciun caz individual. (...) Numele respectiv de care vorbiţi dumneavoastră nu apare în această bază de date. (...) Nu există niciun fel de discrepanţă între lista, manifestul zborului prevăzut pentru acest zbor de evacuare, organizat de România în cadrul Mecanismului de cooperare europeană pentru protecţie civilă. Şi nicio persoană cetăţean român nu a fost refuzată” a susținut purtătorul de cuvânt al MAE.

De ce au fost locuri goale în aeronavă

Cu privire la locurile din avion goale, purtătorul de cuvânt a răspuns că România și-a dus toți pasagerii de pe listă la aeroport, dar nu același lucru au făcut alte state.

"România şi-a dus toţi cetăţenii care existau în planul de zbor pentru acest avion la aeronavă. Deci, nu există niciun cetăţean care a fost în planul de zbor comunicat de România care să nu fi fost la bord. În condiţiile în care celelalte state membre ale Uniunii Europene nu au reuşit să-şi aducă cetăţeni la aeroport, atunci mecanismul european permite înlocuirea cu cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România. Şi atunci, un cetăţean a putut să intre suplimentar pe aceste locuri, dar a intrat pe locurile alocate Uniunii Europene, nu pe locurilor alocate în mod normal României", a explicat Ţărnea.

Nicio persoană nu a fost întoarsă din acest zbor

Întrebat dacă fata lui Victor Ponta a fost lăsată pe dinafară pentru că nu mai erau locuri, Ţărnea el a explicat că "Mecanismul european vorbeşte despre locuri şi persoane în avion".

”Nu vorbeşti despre scaune şi cine unde stă, pentru că mecanismul nu este pe grupe de vârstă ci este pe persoane - câte persoane se alocă fiecărui stat. Nu ştii în momentul în care faci alocarea locurilor dacă o să fie o persoană de o vârstă sau de alta. Pentru că, încă o dată, planificarea este un element, situaţia operativă e un alt element. Nicio persoană care a fost pe lista planificată de România pentru acest zbor, nicio persoană nu a fost întoarsă din acest zbor”, a arătat purtătorul de cuvânt.

El a susţinut că "nicio persoană nu a fost scoasă" de pe o listă comunicată de România: "Nicio persoană nu a fost scoasă. Nicio persoană. Nu am să comentez cazul individual, dar nicio persoană nu a fost scoasă de pe o listă comunicată de România pentru acest zbor".

Țărnea a negat că Țoiu a sunat la consulul din Dubai

Întrebat dacă Irina Ponta s-a aflat pe această listă, el a negat: "Nu. Aşa cum nicio persoană nu ar fi dată de niciun autocar jos. Am văzut şi eu ca şi dumneavoastră ştirile, nicio persoană comunicată de România nu a fost cumva privată de accesul la acest zbor".

Ţărnea a negat şi că ministrul de Externe, Oana Ţoiu, ar fi sunat la consulul din Dubai să o scoată pe Irina Ponta de pe listă: ”Nu. Ceea ce a confirmat şi doamna ministru, în briefing-ul anterior, a fost că a avut o discuţie cu consulul în contextul organizării unui zbor special şi în această discuţie a reiterat importanţa respectării principiilor stabilite pentru listele de îmbarcare pentru asemenea zboruri. Doamna ministru a avut o discuţie cu domnul consul în contextul pregătirii primului zbor de evacuare pentru cetăţeni români din regiunea conflictului şi a reamintit, în cadrul acestei discuţii, principiile şi importanţa respectării principiilor pentru organizarea acestor zboruri”.

De ce nu au putut fi puși români pe locurile goale

El a subliniat că nicio persoană care solicită asistenţă consulară sau care este în evidenţa misiunilor diplomatice şi consulare nu este refuzat.

"Vorbim despre o operaţiune care a implicat multiple grupuri de români, care au trebuit să fie aduse în acelaşi loc din mai multe părţi, care a trebuit să fie planificată pe baza unui număr strict de locuri acordate, pe baza unor liste de prioritate şi unor criterii de prioritate... Deci, e vorba despre o operaţie complexă pe baza unor principii şi unor liste prestabilite în care nu puteai să aduci oameni suplimentari pentru că îi lăsai în Muscat. Deci, întrebarea e, practic, ce faci cu cetăţenii români pe care i-ai scos din hotel sau de unde stăteau ei în Emiratele Arabe Unite şi îi lăsai în aeroportul din Oman, unde nu au voie să stea dacă nu au bilet. Trebuia obligatoriu să respecţi o listă. Deci, orice persoană suplimentară faţă de lista planificată de România, în mod responsabil şi legal, trebuia să fie o persoana ad hoc, care trebuia să apară la aeroport, în momentul în care situaţia operaţională a planificării se schimba", a spus Andrei Ţărnea.

Acesta a menţionat că "nu a fost coborât nimeni din niciun autocar".