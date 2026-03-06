BANCUL ZILEI: Anunțul de la poarta mănăstirii

O partidă de amor cu o tânără călugăriță: 500 de euro.

Bate la poartă, îi deschide o tânără călugăriță superbă, care îi ia banii și îi spune:

-Mă duc să fac un duș, să mă pregătesc, iar tu mergi și mă așteaptă la ultima cameră pe dreapta.

Merge tânărul, deschide ușa și se trezește în stradă, iar pe ușă citește anunțul: Asăzi v-a tras-o sora Bartolomeea!