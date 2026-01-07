€ 5.0905
BANCUL ZILEI: Pe calea cea bună
Data publicării: 10:10 07 Ian 2026

BANCUL ZILEI: Pe calea cea bună
Autor: Crişan Andreescu

banc1
 

Bancul zilei. O tipă meseriaşă stătea pe marginea drumului şi făcea autostopul.

La un moment dat, opreşte un popă. Se urcă tipa în maşină. După vreo câțiva kilometri, popa începe să-i pună mâna pe picior.

-Părinte, versetul IV Ioan.

Popa repede îşi trage mâna, ruşinat. Mai merg ei vreo 4 km, popa prinde iar curaj şi îi pune mâna pe picior.

-Părinte, versetul IV Ioan, spune tânăra din nou.

Ajunge în sfârşit popa acasă, parchează maşina, merge în cameră, deschide Biblia şi citeşte: VERSETUL IV Ioan: “Fiule, eşti pe calea cea bună”.

Vezi și: BANCUL ZILEI: Secretul unui bebeluș...

