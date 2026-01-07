BANCUL ZILEI: Pe calea cea bună

La un moment dat, opreşte un popă. Se urcă tipa în maşină. După vreo câțiva kilometri, popa începe să-i pună mâna pe picior.

-Părinte, versetul IV Ioan.

Popa repede îşi trage mâna, ruşinat. Mai merg ei vreo 4 km, popa prinde iar curaj şi îi pune mâna pe picior.

-Părinte, versetul IV Ioan, spune tânăra din nou.

Ajunge în sfârşit popa acasă, parchează maşina, merge în cameră, deschide Biblia şi citeşte: VERSETUL IV Ioan: “Fiule, eşti pe calea cea bună”.