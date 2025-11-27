€ 5.0903
Data actualizării: 09:11 27 Noi 2025 | Data publicării: 09:10 27 Noi 2025

BANCUL ZILEI: Farsa...
Autor: Crişan Andreescu

bancuri
 

Bancul zilei. Soția sigură că soțul o înseală cu menajera s-a hotărât să-i întindă o cursă

Astfel, i-a dat liber menajerei în weekend. Seara în pat, soțul are ca de obicei aceeași scuză:  Se plânge de dureri de burtă îngrozitoare apoi o șterge la baie. 
Imediat soția intră în camera menajerei și se ascunde sub patură.

Nici nu intră bine pe ușă că bărbatul  sare pe ea fără nici un cuvant și trece la treabă. 
După ce termină soția triumfatoare spune:

- Nu-i așa că nu te așteptai să mă găsești în patul acesta? Și aprinde lumina.

- Nu, doamnă, răspunde surprins grădinarul...

