€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
Data publicării: 08:05 15 Noi 2025

BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
Autor: Crişan Andreescu

banc1
 

Bancul zilei. O tipă se îmbolnăvește și este nevoită să se interneze.

În ziua în care se poate primi vizitatori, aceasta e vizitată de o colegă de birou. Curioasă despre ce se mai întâmplă pe la birou, își întreabă colega dacă este totul în regulă.

La care colega îi răspunde:

-Da dragă, stai fără grijă, La birou totul este în regulă. Am împărțit atribuțiiletale: Ioana face cafeaua, Camelia îți tricotează la pulovăr, Maria îți face cuvintele încrucișate, și eu mă culc cu șeful.

Vezi și: BANCUL ZILEI: Viața de familie

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Protest pe DN1, sâmbătă: "Prea multe persoane și-au pierdut viața pe trecerea de pietoni"
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Kylian Mbappe, cel mai tânăr jucător care atinge borna de 400 de goluri în carieră
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Avertizare meteo valabilă sâmbătă dimineaţa în mai multe judeţe
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Rogobete propune ca intervenţiile stomatologice, care necesită anestezie generală, să se facă în spitalele publice de urgenţă
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Zeci de răniţi în Argentina, după o explozie într-o zonă industrială
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 13 Noi 2025
Cine face parte din „mafia imobiliară”? Două nume cerute
Publicat acum 21 ore si 7 minute
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 13 Noi 2025
Două vești BUNE pentru economia României! Adrian Negrescu: Este o gură de oxigen nesperată
Publicat pe 13 Noi 2025
UPDATE: Ipoteze în cazul fetiței de doi ani care a murit la dentist
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close