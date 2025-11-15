BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou

Bancul zilei. O tipă se îmbolnăvește și este nevoită să se interneze.
În ziua în care se poate primi vizitatori, aceasta e vizitată de o colegă de birou. Curioasă despre ce se mai întâmplă pe la birou, își întreabă colega dacă este totul în regulă.
La care colega îi răspunde:
-Da dragă, stai fără grijă, La birou totul este în regulă. Am împărțit atribuțiiletale: Ioana face cafeaua, Camelia îți tricotează la pulovăr, Maria îți face cuvintele încrucișate, și eu mă culc cu șeful.
