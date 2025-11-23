€ 5.0891
BANCUL ZILEI: Dorința băiețelului...
Data publicării: 08:19 23 Noi 2025

BANCUL ZILEI: Dorința băiețelului...
Autor: Crişan Andreescu

banc5_34674600
 

Bancul zilei. Copilul de patru ani își exprimă dorințele pentru vremea când va ajunge mare.

-Mami, știi, când o să fiu mare voi avea cinci neveste. Una va găti, una va spăla, una va cânta și una va dansa.

-Și una va dormi cu tine, îl completă mama.

-Nu, tu ai să dormi cu mine și ai să-mi citești povești seara!

Mama, cu lacrimi în ochi:

-Ce dulce ești. Sunt așa de mândră de tine. Dar cu cine o să doarmă toate celelalte neveste?

-Cu tati.

Tata cu lacrimi în ochi:

-Ce dulce ești. Sunt atât de mândru de tine!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Pregătire de sărbători

