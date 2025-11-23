BANCUL ZILEI: Dorința băiețelului...

Bancul zilei. Copilul de patru ani își exprimă dorințele pentru vremea când va ajunge mare.
-Mami, știi, când o să fiu mare voi avea cinci neveste. Una va găti, una va spăla, una va cânta și una va dansa.
-Și una va dormi cu tine, îl completă mama.
-Nu, tu ai să dormi cu mine și ai să-mi citești povești seara!
Mama, cu lacrimi în ochi:
-Ce dulce ești. Sunt așa de mândră de tine. Dar cu cine o să doarmă toate celelalte neveste?
-Cu tati.
Tata cu lacrimi în ochi:
-Ce dulce ești. Sunt atât de mândru de tine!
de Roxana Neagu