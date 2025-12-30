BANCUL ZILEI: Adrese utile...

Bancul zilei. Un credincios merge la preot pentru a se spovedi.
-Părinte am păcătuit.
-Cu cine fiule?
-Știi părinte, nu pot să-ți spun...Îmi este foarte greu!
-Cu femeia primarului?
-Nu!
-Cu soția veterinarului?
-Nu părinte!
-Dar cu cine, fiule?
-Părinte, nu cred că sunt pregătit să mă spovedesc. Poate voi veni cu altă ocazie.
Ieșind de la preot acesta se întâlnește cu un prieten, care-l întreabă mirat:
-Ce-ai făcut la popă?
-Mai nimic, am luat doar niște adrese utile!
