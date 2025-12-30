€ 5.0920
Data publicării: 09:14 30 Dec 2025

BANCUL ZILEI: Adrese utile...
Autor: Crişan Andreescu

banc5_34674600
 

Bancul zilei. Un credincios merge la preot pentru a se spovedi.

-Părinte am păcătuit.

-Cu cine fiule?

-Știi părinte, nu pot să-ți spun...Îmi este foarte greu!

-Cu femeia primarului?

-Nu!

-Cu soția veterinarului?

-Nu părinte!

-Dar cu cine, fiule?

-Părinte, nu cred că sunt pregătit să mă spovedesc. Poate voi veni cu altă ocazie.

Ieșind de la preot acesta se întâlnește cu un prieten, care-l întreabă mirat:

-Ce-ai făcut la popă?

-Mai nimic, am luat doar niște adrese utile!

