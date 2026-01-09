€ 5.0871
Data publicării: 09:18 09 Ian 2026

BANCUL ZILEI: Senzații tari
Autor: Crişan Andreescu

banc5_34674600
 

Bancul zilei. Un bărbat de 40 de ani vine la psihiatru și se plânge că suferă de ... lipsa senzațiilor tari.

Psihiatrul ascultându-l începe să  caute soluții:

- Încearcă să mergi cu mașina cu viteză foarte mare.

- Așa merg de obicei, nimic nou.

- Încearcă să mergi într-o călătorie cu submarinul.

- Armata am făcut-o la submarine.

- Ia-ți o amantă, și asta chiar o să meargă!

- Doctore, deja am trei! Ce mă fac?

- Ei, atunci este simplu:  spune-i ... nevestei de ele!

