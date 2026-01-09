BANCUL ZILEI: Senzații tari

Psihiatrul ascultându-l începe să caute soluții:

- Încearcă să mergi cu mașina cu viteză foarte mare.

- Așa merg de obicei, nimic nou.

- Încearcă să mergi într-o călătorie cu submarinul.

- Armata am făcut-o la submarine.

- Ia-ți o amantă, și asta chiar o să meargă!

- Doctore, deja am trei! Ce mă fac?

- Ei, atunci este simplu: spune-i ... nevestei de ele!