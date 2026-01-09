BANCUL ZILEI: Senzații tari

Bancul zilei. Un bărbat de 40 de ani vine la psihiatru și se plânge că suferă de ... lipsa senzațiilor tari.
Psihiatrul ascultându-l începe să caute soluții:
- Încearcă să mergi cu mașina cu viteză foarte mare.
- Așa merg de obicei, nimic nou.
- Încearcă să mergi într-o călătorie cu submarinul.
- Armata am făcut-o la submarine.
- Ia-ți o amantă, și asta chiar o să meargă!
- Doctore, deja am trei! Ce mă fac?
- Ei, atunci este simplu: spune-i ... nevestei de ele!
de Anca Murgoci
de Val Vâlcu