Decizii în unanimitate în Coaliție: Ce se întâmplă cu impozitele pe clădiri vechi, relansarea economică și reforma administrației

În ședința Coaliției de luni s-a ajuns, în unanimitate, la un acord asupra unui set de măsuri pentru modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european.
Într-un comunicat de presă remis redacției DC News de către Partidul Național Liberal se informează că ședința Coaliției de guvernare de luni a fost un succes și s-a ajuns la un acord în privința mai multor măsuri de interes pentru cetățeni:
Coaliția a decis adoptarea, în ședință de Guvern, a reformei administrației centrale și locale, un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne ale instituțiilor. Scopul reformei este creșterea calității actului administrativ și reducerea costurilor statului.
Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei vor finaliza ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării Guvernului simultan cu pachetul dedicat administrației centrale și locale.
CITEȘTE ȘI - Preşedintele CJ Ilfov cere 5% din impozitul pe venit estimat al Bucureștiului: Nu pot să tac după ultimele declaraţii ale primarului Capitalei
Coaliția a agreat introducerea unor măsuri fiscale privind patrimoniul construit:
a) Cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani – aceasta va fi de 25%
b) Cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 și 100 de ani – aceasta va fi de 15%
Coaliția a stabilit, în unanimitate, cotele de reducere destinate impozitelor pentru clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap grav și accentuat. Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice.
Totodată, Ministerul Finanțelor a fost mandatat să realizeze textul de lege astfel încât să poată fi acomodate administrativ regularizările pentru cei care au plătit deja.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci