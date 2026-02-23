€ 5.0968
|
$ 4.3195
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0968
|
$ 4.3195
 
DCNews Stiri Decizii în unanimitate în Coaliție: Ce se întâmplă cu impozitele pe clădiri vechi, relansarea economică și reforma administrației
Data publicării: 17:22 23 Feb 2026

Decizii în unanimitate în Coaliție: Ce se întâmplă cu impozitele pe clădiri vechi, relansarea economică și reforma administrației
Autor: Ioan-Radu Gava

grindeanu bolojan Grindeanu și Bolojan

În ședința Coaliției de luni s-a ajuns, în unanimitate, la un acord asupra unui set de măsuri pentru modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european.

Într-un comunicat de presă remis redacției DC News de către Partidul Național Liberal se informează că ședința Coaliției de guvernare de luni a fost un succes și s-a ajuns la un acord în privința mai multor măsuri de interes pentru cetățeni:

1. Reforma administrației centrale și locale

Coaliția a decis adoptarea, în ședință de Guvern, a reformei administrației centrale și locale, un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne ale instituțiilor. Scopul reformei este creșterea calității actului administrativ și reducerea costurilor statului.

2. Finalizarea pachetului de relansare economică

Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei vor finaliza ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării Guvernului simultan cu pachetul dedicat administrației centrale și locale.

CITEȘTE ȘI                 -                 Preşedintele CJ Ilfov cere 5% din impozitul pe venit estimat al Bucureștiului: Nu pot să tac după ultimele declaraţii ale primarului Capitalei

3. Cota de reducere la impozitul pe clădiri pentru imobilele vechi de peste 100 și de peste 50 de ani

Coaliția a agreat introducerea unor măsuri fiscale privind patrimoniul construit:

a) Cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani – aceasta va fi de 25%

b) Cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 și 100 de ani – aceasta va fi de 15%

4. Reglementarea cotelor de reducere destinate impozitelor pe clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap

Coaliția a stabilit, în unanimitate, cotele de reducere destinate impozitelor pentru clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap grav și accentuat. Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice.
Totodată, Ministerul Finanțelor a fost mandatat să realizeze textul de lege astfel încât să poată fi acomodate administrativ regularizările pentru cei care au plătit deja.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

guvernul bolojan
psd
pnl
usr
udmr
taxe si impozite
reforma administratiei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Secretul performării, vechi de un secol, dezvăluit de Dumitru Borțun. De ce niciun ministru nu poate reforma școala românească / video
Publicat acum 24 minute
Cum sunt pedepsiți profesorii cu vechime pentru că au „îndrăznit” să câștige mai mult de 6000 de lei: „O lună mănânci, una nu!”
Publicat acum 27 minute
Claudiu Târziu a anunțat o săptămână decisivă la Bruxelles, cu teme majore privind agricultura, bugetul UE și politica externă
Publicat acum 52 minute
Ucraina a atacat, din nou, conducta petrolieră Drujba. Cresc tensiunile cu Ungaria și Slovacia
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Călin Georgescu: Dacă Nicolae Ceauşescu ar fi avut Curtea Constituţională, probabil că azi era preşedinte democratic
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 11 minute
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
Publicat acum 2 ore si 51 minute
Decizii în unanimitate în Coaliție: Ce se întâmplă cu impozitele pe clădiri vechi, relansarea economică și reforma administrației
Publicat acum 3 ore si 52 minute
A cumpărat o Dacia Bigster Full Hybrid nouă, dar e de noaptea minții ce s-a întâmplat în opt luni de la achiziție
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Cine este Mihai Dimian, soluția ”social-democrată” a lui Ilie Bolojan ca ministru al Educației, după două luni de blocaj
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Dani Oțil, despre Mircea Badea: Mulți gândesc ca mine, dar nu au curajul să o spună
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close