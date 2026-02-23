€ 5.0968
|
$ 4.3195
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0968
|
$ 4.3195
 
DCNews Stiri Social A cumpărat o Dacia Bigster Full Hybrid nouă, dar e de noaptea minții ce s-a întâmplat în opt luni de la achiziție
Data actualizării: 16:46 23 Feb 2026 | Data publicării: 16:21 23 Feb 2026

A cumpărat o Dacia Bigster Full Hybrid nouă, dar e de noaptea minții ce s-a întâmplat în opt luni de la achiziție
Autor: Anca Murgoci

masina 2 mașină

Psihologul Bogdan Cotigă a povestit ce a pățit de când și-a cumpărat o mașină Dacia.

Mai precis, Bogdan Cotigă și-a cumpărat o Dacia Bigster Extreme Full Hybrid nouă, aflată în garanție. A luat-o acum opt luni, dar... de vreo cinci luni este prin service.

mașină

„Am achiziționat în iulie 2025 o Dacia Bigster Extreme Full Hybrid nouă, aflată în garanție, cu așteptarea firească de a avea un autoturism funcțional și fără griji. La cateva luni au apărut însă probleme: senzor avarie la cutia de viteză și nu pornea cateodată, motiv pentru care mașina a ajuns de trei ori în service.

La primele două intrări, defectul reclamat nu a fost confirmat tehnic, deși simptomele existau în utilizarea zilnică. După a doua intrare în service am ales să urmez o cale formală și transparentă, trimițând o notificare către Dacia prin care am solicitat fie înlocuirea autovehiculului, fie restituirea contravalorii acestuia, având în vedere caracterul repetitiv al situației. Am dat un termen de 15 zile de răspuns. La a treia prezentare în service s-a intervenit efectiv asupra mașinii, fiind realizată o resoftare și comunicat faptul că situația ar fi fost remediată. După aproximativ o săptămână de la această a treia intervenție, aceeași problemă a reapărut: mașina nu a mai pornit. Acum urmează pentru a 4 oară să o trimit în service într-un interval de 5 luni eu având mașina de doar 8 luni.


La 13 zile de la transmiterea notificării am primit doar o confirmare de primire, fără un răspuns concret pe fondul solicitării. Nimeni nu s-a sinchisit să mă sune. Între timp, problema tehnică s-a manifestat din nou, adică mașina nu a mai pornit. Deci pe scurt bătaie de joc la service- ul autorizat (Cobălcesc), bătaie de joc la producator. Singura varianta este judecata că vad că le convine să plătească platforma de tractare la service, intrări în service etc. Le voi cere banii inapoi, cheltuieli de judecata, taxă de timbru și despagubiri pentru toata perioada de in care nu am putut folosi masina din vina lor”, a relatat psihologul Bogdan Cotigă.

mașină

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

masina
service
dacia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Cresc tensiunile în Alberta din cauza referendumului pentru independența față de Canada. Furie de ambele părți față de Guvernul provinciei
Publicat acum 21 minute
Tradiții în postul Paștelui 2026. Zilele cu dezlegare la pește, vin și untdelemn
Publicat acum 39 minute
Postul despre care nu se vorbește în... Postul Paștelui. Ce ar trebui să facem dincolo de mâncare și mers la biserică
Publicat acum 43 minute
Ucraina revendică noi câștiguri teritoriale în sudul frontului
Publicat acum 53 minute
A cumpărat o Dacia Bigster Full Hybrid nouă, dar e de noaptea minții ce s-a întâmplat în opt luni de la achiziție
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 12 minute
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Cine este Mihai Dimian, soluția ”social-democrată” a lui Ilie Bolojan ca ministru al Educației, după două luni de blocaj
Publicat acum 9 ore si 19 minute
Horoscop 23 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 40 minute
Semnal de alarmă din BNR, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Singura alternativă
Publicat acum 6 ore si 5 minute
Alerte de Cod Galben. Harta ANM cu zonele vizate de viscol și ninsoare
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close