A cumpărat o Dacia Bigster Full Hybrid nouă, dar e de noaptea minții ce s-a întâmplat în opt luni de la achiziție

Mai precis, Bogdan Cotigă și-a cumpărat o Dacia Bigster Extreme Full Hybrid nouă, aflată în garanție. A luat-o acum opt luni, dar... de vreo cinci luni este prin service.

„Am achiziționat în iulie 2025 o Dacia Bigster Extreme Full Hybrid nouă, aflată în garanție, cu așteptarea firească de a avea un autoturism funcțional și fără griji. La cateva luni au apărut însă probleme: senzor avarie la cutia de viteză și nu pornea cateodată, motiv pentru care mașina a ajuns de trei ori în service.

La primele două intrări, defectul reclamat nu a fost confirmat tehnic, deși simptomele existau în utilizarea zilnică. După a doua intrare în service am ales să urmez o cale formală și transparentă, trimițând o notificare către Dacia prin care am solicitat fie înlocuirea autovehiculului, fie restituirea contravalorii acestuia, având în vedere caracterul repetitiv al situației. Am dat un termen de 15 zile de răspuns. La a treia prezentare în service s-a intervenit efectiv asupra mașinii, fiind realizată o resoftare și comunicat faptul că situația ar fi fost remediată. După aproximativ o săptămână de la această a treia intervenție, aceeași problemă a reapărut: mașina nu a mai pornit. Acum urmează pentru a 4 oară să o trimit în service într-un interval de 5 luni eu având mașina de doar 8 luni.



La 13 zile de la transmiterea notificării am primit doar o confirmare de primire, fără un răspuns concret pe fondul solicitării. Nimeni nu s-a sinchisit să mă sune. Între timp, problema tehnică s-a manifestat din nou, adică mașina nu a mai pornit. Deci pe scurt bătaie de joc la service- ul autorizat (Cobălcesc), bătaie de joc la producator. Singura varianta este judecata că vad că le convine să plătească platforma de tractare la service, intrări în service etc. Le voi cere banii inapoi, cheltuieli de judecata, taxă de timbru și despagubiri pentru toata perioada de in care nu am putut folosi masina din vina lor”, a relatat psihologul Bogdan Cotigă.