O adolescentă de 16 ani, găsită electrocutată pe un trotuar din Militari, după ce un copac a căzut peste firele electrice

Adolescenta în vârstă de 16 ani, care la sosirea echipelor de salvare avea semne vitale, a fost transportată de urgență la spital. Conform informațiilor de ultimă oră, de la fața locului, adolescenta nu prezintă urme de arsuri, ca în cazul electrocutărilor. Rămâne de văzut ce a dus adolescenta în această stare, aceasta fiind transportată intubată la spital.

Minora, transportată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București

Minora s-ar fi electrocutat în momentul în care a călcat într-o baltă, în jurul căreia se afla un cablu de electricitate rupt de un copac, potrivit informațiilor furnizate de Poliția Capitalei. Aceasta a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București.

„Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat o minoră, în vârstă de 16 ani, care se afla în stare de inconștiență, prezentând semne vitale. Un echipaj SMURD i-a acordat primul ajutor și a transportat-o ulterior la o unitate medicală, pentru acordarea de îngrijiri și investigații suplimentare”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Familia adolescentei a fost anunțată de polițiști.

La fața locului au intervenit și pompierii, întrucât a fost identificat un copac căzut peste fire de tensiune, acestea aflându-se la sol. Zona a fost delimitată și securizată de polițiști, prin instituirea unui perimetru de siguranță și restricționarea accesului persoanelor, până la sosirea unei echipe specializate.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 21 Poliție, sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale ce se impun.