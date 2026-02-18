€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Stiri O adolescentă de 16 ani, găsită electrocutată pe un trotuar din Militari, după ce un copac a căzut peste firele electrice
Data actualizării: 21:43 18 Feb 2026 | Data publicării: 20:48 18 Feb 2026

O adolescentă de 16 ani, găsită electrocutată pe un trotuar din Militari, după ce un copac a căzut peste firele electrice
Autor: Iulia Horovei

cartier militari bucuresti Cartier Militari, București. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

O minoră în vârstă de 16 ani s-a electrocutat pe trotuar, în cartierul Militari din Capitală.

Adolescenta în vârstă de 16 ani, care la sosirea echipelor de salvare avea semne vitale, a fost transportată de urgență la spital. Conform informațiilor de ultimă oră, de la fața locului, adolescenta nu prezintă urme de arsuri, ca în cazul electrocutărilor. Rămâne de văzut ce a dus adolescenta în această stare, aceasta fiind transportată intubată la spital. 

Minora, transportată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București

Minora s-ar fi electrocutat în momentul în care a călcat într-o baltă, în jurul căreia se afla un cablu de electricitate rupt de un copac, potrivit informațiilor furnizate de Poliția Capitalei. Aceasta a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București.

„Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat o minoră, în vârstă de 16 ani, care se afla în stare de inconștiență, prezentând semne vitale. Un echipaj SMURD i-a acordat primul ajutor și a transportat-o ulterior la o unitate medicală, pentru acordarea de îngrijiri și investigații suplimentare”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB). 

Familia adolescentei a fost anunțată de polițiști. 

La fața locului au intervenit și pompierii, întrucât a fost identificat un copac căzut peste fire de tensiune, acestea aflându-se la sol. Zona a fost delimitată și securizată de polițiști, prin instituirea unui perimetru de siguranță și restricționarea accesului persoanelor, până la sosirea unei echipe specializate.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 21 Poliție, sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale ce se impun.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cartierul militari
bucuresti
electrocutare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 26 minute
Un alpinist va fi judecat după ce și-a abandonat iubita pe cel mai înalt munte din Austria, iar tânăra a murit înghețată de frig
Publicat acum 31 minute
Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România
Publicat acum 56 minute
Statele Unite sunt aproape de un război cu Iranul. Au fost mobilizate 50 de avioane de luptă
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Alertă de Cod Galben pentru București și Ilfov
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Trimisa Ursulei von der Leyen la Consiliul pentru Pace al lui Trump, criticată de statele UE, în frunte cu Franța
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 57 minute
UPDATE. CCR: Pensiile magistraților pot fi tăiate. Cine și cum a votat. Bolojan, Nicușor Dan, Grindeanu și alții, reacții
Publicat acum 13 ore si 15 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 13 ore si 18 minute
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 15 ore si 47 minute
COD ROȘU de ninsoare în București și Ilfov, 18 februarie 2026. Zăpadă de jumătate de metru. Ultimele informații
Publicat acum 2 ore si 46 minute
Loturi de stafide retrase de la comercializare. Clienții care le-au cumpărat, rugați să le returneze - FOTO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close