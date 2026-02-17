€ 5.0965
Stiri

DCNews Stiri Anchetă a Uniunii Europene împotriva Shein. De ce e acuzat gigantul chinez
Data publicării: 16:54 17 Feb 2026

Anchetă a Uniunii Europene împotriva Shein. De ce e acuzat gigantul chinez
Autor: Iulia Horovei

shein_53942900 Platforma online de cumpărături Shein. Foto: Unsplash

UE va investiga Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale și arme cu aspect de copil Blocul examinează, de asemenea, „designul captivant” al site-ului de cumpărături, inclusiv recompensele, și sistemele sale de...

Uniunea Europeană va investiga retailerul chinez Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu aspect de copil și arme, notează The Guardian. UE examinează, de asemenea, „designul captivant” al site-ului de cumpărături, inclusiv recompensele, și sistemele sale de recomandare.

Acuzații asupra Shein

Blocul comunitar va deschide ancheta oficială asupra Shein pentru multiple suspiciuni de încălcare a legislației europene, inclusiv vânzarea de păpuși sexualecu cu aspect de copil și arme. Comisia Europeană a anunțat, marți, 17 februarie, că a lansat investigația după ce a solicitat informații de la compania aflată în creștere rapidă anul trecut.

Un oficial de rang înalt al UE a subliniat, de asemenea, rapoartele privind haine, cosmetice și produse electronice care nu erau conforme cu legislația UE. Ancheta va examina trei domenii ale serviciilor Shein care au dat motive de îngrijorare. Pe lângă vânzarea de produse ilegale, se va analiza și „designul captivant al serviciului oferit de Shein”, a declarat un oficial UE, inclusiv programele de puncte bonus, mecanisme de tip joc și recompensele „care pot duce la un risc pentru bunăstarea mintală a utilizatorilor”.

Ancheta va analiza, de asemenea, sistemele de recomandare ale Shein, care pot copleși utilizatorii cu sugestii de produse de cumpărat. „Avem o bănuială că sistemul Shein nu este construit pentru a evita vânzarea de produse ilegale”, a declarat oficialul marți. „Produse ilegale? Încă există multe astfel de cazuri, așa că probabil ceva nu funcționează”, a mai punctat el.

Acțiunile Shein, cercetate și în Franța

Aceasta este a doua investigație lansată asupra designului captivant al unei platforme de retail online, după o anchetă lansată asupra celor de la Temu, la sfârșitul anului 2024. UE a mai punctat că sistemele de recomandare ale Shein sunt opace și ar putea să nu îndeplinească cerințele de transparență ale Legii privind serviciile digitale (DSA) din blocul comunitar.

Citește și: Temu și Shein, sub presiune în Europa și Turcia: Măsuri ostile față de comerțul online chinezesc

Conform regulilor, sistemul de recomandare trebuie să „ofere o alternativă ușor disponibilă, care nu se bazează pe profilare”. Ceea ce a constatat UE în investigația sa preliminară a fost că Shein a explicat doar „într-o manieră foarte generală” cum funcționează sistemul său de recomandare.

Reacția Shein la acuzații

Shein a declarat că își ia în serios obligațiile în temeiul DSA și a cooperat întotdeauna pe deplin cu Comisia Europeană și Coimisiún na Meán - autoritatea de reglementare irlandeză care va conduce investigația - și va continua să facă acest lucru.

Chinezii au adăugat că au luat măsuri pentru a limita daunele: „În ultimele luni, am continuat să investim semnificativ în măsuri de consolidare a conformității noastre cu DSA. Acestea includ evaluări cuprinzătoare ale riscurilor sistemice și cadre de atenuare, protecții sporite pentru utilizatorii mai tineri și lucrări continue pentru a proiecta serviciile noastre în moduri care promovează o experiență de utilizare sigură și de încredere”, susține Shein.

Ancheta europeană privind platforma Shein vine la câteva luni după ce guvernul francez a renunțat la o inițiativă de suspendare totală a serviciilor Shein timp de trei luni, după ce au fost găsite produse ilegale pe site. Ancheta franceză analizează legalitatea produselor aflate la vânzare, mai degrabă decât abordarea sistemică a platformei de vânzări.

Într-o audiere la tribunalul din Paris din decembrie, un avocat al statului a declarat că Shein trebuie să pună în aplicare controale pe site-ul său web, inclusiv verificarea vârstei și filtrarea, pentru a se asigura că minorii nu pot accesa conținut pornografic. Guvernul francez a amenințat, în noiembrie, că va suspenda Shein pe fondul controverselor privind vânzarea de păpuși sexuale cu aspect de copil. 

