Stiri

Macron își pune persoane fidele în toate funcțiile cheie din Franța: Opoziția acuză o încercare de a bloca instituțiile și a-și extinde influența
Data publicării: 08:36 17 Feb 2026

Macron își pune persoane fidele în toate funcțiile cheie din Franța: Opoziția acuză o încercare de a bloca instituțiile și a-și extinde influența
Autor: Ioan-Radu Gava

emmanuel macron miroase vinul din pahar Foto: Agerpres

Președintele Emmanuel Macron accelerează numirile de personal cheie și caută să-și plaseze susținători lioali în pozițiile de vârf ale statului, pentru a-și consolida influența în Franța în ajunul alegerilor care vor avea loc în primăvara anului viitor.

Sondajele arată că partidul Adunarea Națională este favorit pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, iar Marine Le Pen și Jordan Bardella, potențialii săi candidați, au semnalat că vor încerca să anuleze reformele economice ale lui Macron și să retragă angajamentele Franței față de UE și NATO, potrivit Politico.

„El (n.r. Emmanuel Macron) este îngrijorat de pericolele care ne așteaptă și vrea să-și consolideze moștenirea”, a declarat un fost diplomat, în timp ce Occidentul se confruntă cu instabilitate declanșată de beligeranța Rusiei și imprevizibilitatea Americii.

La Ministerul Afacerilor Externe este în curs o remaniere amplă care va depăși tradiționalele schimburi de emisari de vară în ambasadele franceze. Peste 60 de avanposturi se așteaptă să primească noi ambasadori în lunile următoare, inclusiv la Washington, Londra, Berlin și Kiev.

„Totul va fi pus la punct înainte de alegerile prezidențiale din mai 2027”, a declarat un ambasador francez pentru Politico.

Demisia anticipată a guvernatorului Băncii Franței, François Villeroy de Galhau, de săptămâna trecută, deschide, de asemenea, calea pentru ca Macron să numească o nouă persoană în acest post, cu un mandat de șase ani, înainte de următoarele alegeri.

Iar decizia lui Macron de a-l înlocui pe cel mai înalt general al Franței în timpul verii a fost parțial motivată de dorința de a avea o voce puternică în acest post pentru a se confrunta cu un potențial președinte al Adunării Naționale. Unul dintre ei, un ofițer militar de rang înalt, a spus că ideea era de a se asigura că oricine ar fi ocupat acest rol avea suficientă experiență pentru a fi respectat dacă ar încerca să respingă propunerile controversate ale Adunării Naționale, inclusiv părăsirea comandamentului integrat al NATO.

CITEȘTE ȘI                 -               Macron, ignorat complet de Merz și Starmer. Președintele Franței a rămas cu un zâmbet copilăresc / video viral

Macron încearcă să izoleze instituțiile din Franța de o posibilă conducere nouă

Mutările de personal depășesc cu mult pe cele ale unui lider șchiop care încearcă să-și sigileze locul în istorie, au declarat oficialii pentru Politico. Aceștia susțin că echivalează cu o încercare clară de a izola instituțiile franceze de posibile șocuri induse de Adunarea Națională.

Este însă un act de echilibrare dificil pentru Macron.

Numirea unor aliați foarte apropiați în unele dintre aceste funcții riscă să slăbească independența și neutralitatea lor, indiferent de motivul inițial pentru numirea în aceste funcții.

Și prin plasarea unor aliați în funcții înalte, președintele francez ar putea avea în minte alte termene limită după 2027, a spus fostul diplomat. Nu a scăpat nimănui că Macron, care nu poate candida pentru un al treilea mandat consecutiv, a sugerat deja că ar putea lua în considerare o candidatură la alegerile prezidențiale din 2032.

CITEȘTE ȘI                -                Macron, scos din ecuație de doi parteneri-cheie: Jocurile sunt făcute / 2026 va fi anul nostru

Reacția Partidului Adunarea Națională

Partidul Adunarea Națională ar putea fi nevoit să aștepte pentru a alege un candidat la președinție până când apelul lui Le Pen privind condamnarea sa pentru delapidare și interdicția de a participa la alegeri timp de cinci ani va fi soluționat, în iulie, dar deja critică ceea ce numește mișcările „iliberale” ale lui Macron.

„Președintele Macron încearcă să blocheze instituțiile noastre, sperând să păstreze controlul asupra lor și să-și extindă influența”, a declarat miercuri Bardella, candidatul la președinție al partidului în cazul în care Marine Le Pen nu va fi lăsată.

Întrebat la un summit european de joi despre eforturile sale de a proteja instituțiile înainte de a părăsi funcția, Macron a spus că este o întrebare „importantă”, dar a refuzat să răspundă, deoarece nu se afla pe ordinea de zi a zilei.

Președintele francez a generat controverse similare cu alte mișcări de personal. El a fost criticat pentru că a numit un aliat politic cu pregătire juridică limitată pentru a conduce cea mai înaltă autoritate constituțională a Franței. Și candidatul lui Macron pentru a reprezenta Franța în Comisia Europeană în 2024, Stéphane Séjourné, a fost, de asemenea, criticat, având în vedere legăturile lor apropiate.

Franța se mândrește cu una dintre cele mai puternice președinții din Europa, dar asta nu înseamnă că următorul său lider va găsi ușor să-i înlăture sau să-i ignore pe cei numiți de Macron.

Mutările de personal vor reprezenta „o provocare pentru marea viziune a lui Marine Le Pen despre o adevărată schimbare”, a declarat expertul constituțional francez Benjamin Morel.

franta
emmanuel macron
marine le pen
