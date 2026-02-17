Războiul sexelor. Aveți chef de o comedie bună? Atunci aveți ce face pe 8 martie, chiar de Ziua Femeii!

„Războiul sexelor” va avea premiera pe 8 martie. Domnii scot actele și pistoalele la atac, iar doamnele rochiile și fardurile.

Cine va câștiga acest război? Cine pe cine cucerește? Ce teritorii? Cinci tineri actori au pregătit o simulare pornind de la textele „Cerere în căsătorie” și „Ursul”, iar rezultatul este hilar.

Publicul va râde, va ține cu unii, îi va urî pe alții. Am pus actorii să descrie spectacolul în câte un cuvânt. Rezultatul? „Ciondăneală”, „isterie”, „amor”, „cinci janghine”, „șustă”. Sfatul organizatorilor este să nu fii ultimul din grup care vede „Războiul sexelor”, să nu primești vreun spoiler!



Distribuție:



Gabriel Zaharia

Cezar Costache

Diana Lanțoș

Ana Monica Vîlcu

Gabriel Catană



Echipa spectacolului vă roagă să ajungeți cu cel puțin 10 minute înaintea începerii spectacolului (18.30). Accesul poate fi făcut începând cu ora 18.00. Nu uitați: 8 martie!

Unde? La Mojo Club , București, Strada Lipscani, nr 69.



Organizator: Asociația We Are Art

Bilete găsiți aici - https://m.iabilet.ro/bilete-razboiul-sexelor-123371/?utm_source=ArtistPage&utm_medium=mobile&utm_campaign=Ana+Monica&utm_term=

