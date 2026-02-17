€ 5.0953
DCNews Cultura Teatru - Dans Războiul sexelor. Aveți chef de o comedie bună? Atunci aveți ce face pe 8 martie, chiar de Ziua Femeii!
Data actualizării: 10:51 17 Feb 2026 | Data publicării: 09:19 17 Feb 2026

Războiul sexelor. Aveți chef de o comedie bună? Atunci aveți ce face pe 8 martie, chiar de Ziua Femeii!
Autor: Anca Murgoci

Războiul sexelor SURSA FOTO: MIHAELA CUTURELA / WAA.WEAREART

Aveți chef de o comedie bună? Atunci aveți ce face pe 8 martie, chiar de Ziua Femeii!

„Războiul sexelor” va avea premiera pe 8 martie. Domnii scot actele și pistoalele la atac, iar doamnele rochiile și fardurile.

Cine va câștiga acest război? Cine pe cine cucerește? Ce teritorii? Cinci tineri actori au pregătit o simulare pornind de la textele „Cerere în căsătorie” și „Ursul”, iar rezultatul este hilar.



Publicul va râde, va ține cu unii, îi va urî pe alții. Am pus actorii să descrie spectacolul în câte un cuvânt. Rezultatul? „Ciondăneală”, „isterie”, „amor”, „cinci janghine”, „șustă”. Sfatul organizatorilor este să nu fii ultimul din grup care vede „Războiul sexelor”, să nu primești vreun spoiler!
 
Distribuție:


Gabriel Zaharia
Cezar Costache
Diana Lanțoș
Ana Monica Vîlcu
Gabriel Catană
 
Echipa spectacolului vă roagă să ajungeți cu cel puțin 10 minute înaintea începerii spectacolului (18.30). Accesul poate fi făcut începând cu ora 18.00. Nu uitați: 8 martie!

Unde? La Mojo Club , București, Strada Lipscani, nr 69.


Organizator: Asociația We Are Art

Bilete găsiți aici - https://m.iabilet.ro/bilete-razboiul-sexelor-123371/?utm_source=ArtistPage&utm_medium=mobile&utm_campaign=Ana+Monica&utm_term=

VEZI ȘI: Cât de departe poate merge o televiziune pentru audiență? „Avem imagini șocante”. Aici am aflat răspunsul 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

comedie
ziua femeii
8 martie
Comentarii

