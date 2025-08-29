Data publicării:

Începe Bucharest Fringe 2025, maratonul teatrului independent. Program

Autor: Anca Murgoci

Între 12 – 21 septembrie, Bucharest Fringe – maratonul teatrului independent umple iarăși de tinerețe spații independente din capitală. 

Bucureștiul devine, ca în fiecare an, gazda teatrului independent tânăr și nonconformist, orașul în care creatori independenți din toată țara, trupe tinere și tineri actori aflați la debut ajung în lumina reflectoarelor. 

Aflat la cea de-a 15-a Ediție, unul dintre cele mai longevive festivaluri de teatru independent propune anul acesta tema Oameni și aduce, pe 11 scene independente din capitală, dar și pe Calea Victoriei, spectacole și performance-uri care au avut premiera între 1 iunie 2024 și 30 iunie 2025. 

Programul cuprinde peste 30 de evenimente, de la producții de teatru selectate sau invitate, din București, Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Galați, la evenimente de film sau conferințe pe teme teatrale, în mai multe secțiuni competiționale sau în OFF: 13 spectacole în Competiție, 4 Premiere în festival, 3 spectacole invitate, 1 proiecție de film, 3 spectacole studențești – STS independent, 6 spectacole ale unor companii membre ATI – Asociația Teatrelor Independente.

Spectacolele se vor juca la Teatrul Apropo, organizatorul festivalului, și în spațiile partenere:  Teatrul Metropolis, Teatrul În Culise, Teatrul Coquette, Teatrul de Artă București, Casa Kerim ”Din Parfumerie”, Teatrul Apollo 111, unteatru, Improteca, Centrul de Teatru Educațional Replika, POINT ArtHub, Centrul Independent pentru Arta Animației (CIAA). 

Deschiderea oficială a Festivalului Bucharest Fringe va avea loc pe Calea Victoriei, unde sâmbătă,  13 septembrie, orele 17:00, publicul este așteptat la spectacolul stradal The Fury Drummers – Secțiunea OFF, la care intrarea este liberă.

Atât selecția spectacolelor cât și propunerile de spectacole în OFF au fost făcute de juriul format din criticii de teatru Oana Cristea Grigorescu, Oltița Cîntec și Cristiana Gavrilă.

Juriul de premiere al Ediției din acest an este format din: Ana Covalciuc, actriță, Teodora Daiana Păcurar, actriță și Octavian Szalad, teatrolog.

„Ediția 2025 se profilează prin îndrăzneală artistică și diversitate de expresie scenică. Am selectat producții ce reafirmă vitalitatea actului creativ independent, contribuția lui la estetica inovativă din teatrul românesc al momentului.” – Oltița Cîntec

„Am încercat să alegem lucrurile care aduc tematici actuale, experimentează forme inedite, combină mijloacele de expresie într-un fel convingător. Sau, din contră, plonjează puternic într-un limbaj clasic și schimbă accentul asupra a aceea ce este cunoscut publicului. O caracteristică a titlurilor selectate cred că este curajul asumat, chiar riscant, la contactul cu spectatorii.” – Cristiana Gavrilă

„Se conturează o ediție bogată și valoroasă a festivalului Bucharest Fringe, dacă judecăm după numărul producțiilor înscrise anul acesta și calitatea spectacolelor selectate. Am vizionat peste 90 de producții, ceea ce poate rivaliza cu orice selecție națională pentru un festival organizat de un teatru de stat. E un semn că sectorul independent e capabil să producă în ritm constant și se află într-o fază de maturizare a creativității, cu toată subfinanțarea lui sistemică.  O altă caracteristică a Ediției din acest an o reprezintă calitatea omogenă a spectacolelor, în majoritate pe texte contemporane, fie că abordează teme sociale sau documentare, fie dramaturgie nouă. Invit publicul la festival cu convingerea că spectacolele îi vor confirma așteptările privind temele și esteticile performative, racordate la spiritul prezentului.” – Oana Cristea Grigorescu

„Anul ăsta avem o selecție bogată și reprezentativă pentru teatrul independent în Români,a în 2025. În primul rând avem o largă reprezentare a instituțiilor independente de spectacol; apoi avem o colaborare foarte bună cu câteva instituții de stat care au semnat co-producția anumitor spectacole invitate. Constatăm o maturizare a mișcării teatrale independente, atât în raport cu temele explorate, cu esteticile alese, cât și în relația cu publicul sau publicurile lor, iar aceasta se poate observa și la o parcurgere rapidă a titlurilor și genurilor spectacolelor din program.” – Radu Popescu, Fondatorul Teatrului Apropo, inițiatorul și Directorul artistic al Festivalului

PROGRAMUL FESTIVALULUI BUCHAREST FRINGE, EDIȚIA a 15-a

VINERI 12 SEPTEMBRIE

Ora 19.00, Teatrul În Culise: Duși cu pluta – Secțiunea ATI 

Ora 20.00, Teatrul Coquette: Frida Kahlo: Viva la Vida – Secțiunea ATI 

SÂMBĂTĂ 13 SEPTEMBRIE

Ora 17.00, Calea Victoriei – Deschiderea oficială a Festivalului: The Fury Drummers – Secțiunea OFF - Intrare liberă

Ora 18.00, Teatrul Metropolis, Sala Mare: Maybe by 2301, we won´t need another feminist show – Asociația Delazero – Secțiunea Competiție 

Ora 19.30, Teatrul de Artă: Cavalerul inexistent – Secțiunea Competiție 

Ora 20.30, Teatrul În Culise: BEAT Bukovski – BIS Teatru, Sibiu – Secțiunea ATI 

DUMINICĂ 14 SEPTEMBRIE

Ora 17.00, Teatrul Apropo: Colocviu – teatrul independent și organizarea de Festival – Q&A cu Radu Popescu și studenții Universității de Arte Târgu Mureș, intrare liberă 

Ora 18.00, Teatrul Coquette: Demonul din sticlă – Serile Teatrului Studențesc 

Ora 19.00, Teatrul Apropo: Avem imagini șocante – lectură performativă, Premieră în Festival. Intrare liberă

Ora 19.15, Teatrul de Artă: Fetița din debara – Secțiunea Competiție 

Ora 21.00, Casa Kerim ”Din Parfumerie”: Naky – Secțiunea Competiție 

LUNI 15 SEPTEMBRIE

Ora 18.30, Teatrul Apollo 111: Tom la fermă – UNATC – Serile Teatrului Studențesc 

Ora 19.30, Teatrul Apropo: The Story of 1900. A Jazz Suite – Premieră în Festival 

Ora 20.30, Unteatru: Partea 3. Solidaritatea – Reactor, Cluj – Secțiunea Competiție 

MARȚI 16 SEPTEMBRIE

Ora 18.30, Centrul Replika: Armageddon Rebranded – Reactor, Cluj – Secțiunea Competiție 

Ora 19.30, Unteatru: Șapte inimi – Secțiunea ATI 

Ora 20.30, Teatrul Apropo: Ana – Univ. ”Dunărea de Jos” Galați – Serile Teatrului Studențesc 

MIERCURI 17 SEPTEMBRIE

Ora 19.00, POINT ArtHub: Baby Fever – Asociația Punctart – Secțiunea Competiție 

Ora 20.30, POINT ArtHub: FORT / DA – Premieră în Festival 

Ora 21.00, Teatrul Apollo 111: Papiloma Party – Asoc. Șangri-La Artistic Ground – Secțiunea Competiție 

JOI 18 SEPTEMBRIE

Ora 19.00, Teatrul Apropo: Așteptându-l pe Ulise – Asociația Par Coeur – Secțiunea Competiție Ora 20.00, POINT ArtHub: Frate, frate – Secțiunea OFF 

Ora 21.00, Improteca: Inteligenta Artificiala si Prostia Naturala – Secțiunea ATI 

VINERI 19 SEPTEMBRIE

Ora 18.30, Centrul Replika: Acest loc blestemat – Secțiunea Competiție 

Ora 19.30, Teatrul Apropo: Iluzii – Premieră în Festival 

Ora 20.30, Teatrul Metropolis; Sala Mică: Sala Mică: Bestiar – Vanner Collective – Secțiunea Competiție 

SÂMBĂTĂ 20 SEPTEMBRIE

Ora 11.00, Centrul Replika: Congresul Asociației Teatrelor Independente. Intrare liberă

Ora 17.00, Teatrul Apropo: (Dez)rădăcinare – Teatrul Basca, Timișoara – Secțiunea Competiție 

Ora 19.00, POINT ArtHub: Ceilalți - Art No More – Secțiunea Competiție 

DUMINICĂ 21 SEPTEMBRIE

Ora 16.00 și ora 18.00, CIAA: ”Țup, imposibil e doar un cuvânt” – Secțiunea ATI 

Ora 18.00, Teatrul Apropo: Proiecție film ”Criminal!” urmată de Q&A cu echipa – Secțiunea OFF - Intrare liberă

Ora 20.00, Teatrul Apropo: Festivitatea de Premiere - Intrare liberă

Ora 20.30, Teatrul Apropo: Eveniment de Închidere. Concert ”Jungla’n Concert” – Secțiunea OFF

Bilete la Festivalul Bucharest Fringe se găsesc pe IaBilet.ro

Bilete la spectacole care au loc în unele dintre spațiile partenere se găsesc și pe myStage.ro, bilet.ro, eventbook.ro

Elevii și studenții au acces gratuit, în limita locurilor disponibile, în baza unei rezervări efectuate prin completarea formularului online.

PARTENERI FINANȚATORI

Primăria Municipiului București prin ARCUB, Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), UNITER – Instituție de utilitate publică – fonduri din timbru teatral

PARTENER

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

PARTENERI MEDIA

Radio Guerrilla, Zile și nopți, DC News, Radio România Cultural, LiterNet, Bookhub, Happening, Daily Magazine, România pozitivă, AIVImedia.hub

***

Proiect co-finanțat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul Programului „București. Împreună” 2025. Pentru informații detaliate despre programul de finanțare al Primăriei Municipiului București prin ARCUB, puteți accesa www.arcub.ro

***

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

