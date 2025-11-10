€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Cultura

 
Data publicării: 08:21 10 Noi 2025

Sunteți invitați la „Omul cel Bun din SÎciuan”, un spectacol care te provoacă să gândești, să simți și să te regăsești
Autor: Anca Murgoci

Omul cel Bun din SÎciuan Omul cel Bun din SÎciuan
 

Ce faceți sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 19.30? Sunteți invitat la teatru.

„Omul cel Bun din SÎciuan” este o parabolă modernă despre fragilitatea binelui într-o lume nedreaptă. Într-un univers în care binele pare din ce în ce mai greu de păstrat, “Omul cel Bun din Sîciuan” vine ca o oglindă lucidă și poetică a existenței noastre. Inspirat din celebra piesă a lui Bertolt Brecht, spectacolul se conturează într-un limbaj scenic profund metaforic, cu o estetică ce transcende concretul și atinge existența spirituală.


Această montare este mai mult decât o poveste – este o meditație scenică despre lupta interioară dintre altruism și supraviețuire, despre sacrificiu, identitate și condiția umană. O parabolă modernă care nu oferă răspunsuri, ci deschide întrebări.


Un spectacol care te provoacă să gândești, să simți și să te regăsești. Un om bun. O lume nedreaptă. O întrebare care nu încetează să doară.


Distribuție: Monica Vîlcu; Alex Surulescu; Aurelian Terțiu; Alin Aronovici ; Eduard Boț; Tudor Bondoc; Stan Daria; Rădulescu Delia; Mureșan Anda; Olteanu Cristi; Mateuț Ștefan; Mărăscu Ioana; Rogoveanu Andreea; Brojban Daria; Blănaru Ioana.


Regie: Boris Focșa

Când? Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 19.30, la Teatrul Infinit din București. Bilete găsiți aici - https://www.mystage.ro/spectacole/omul-cel-bun-din-siciuan-4739/date/40720

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Omul cel Bun din SÎciuan
teatrul infinit
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat acum 30 minute
Comisia Europeană propune ajustări după amenințarea Parlamentului European cu blocarea proiectului
Publicat acum 34 minute
Cum au jefuit germanii și bulgarii Bucureștiul în timpul Primului Război Mondial: Era paradisul pe pământ / video
Publicat acum 36 minute
Controverse după ce Zelenski ar fi fost lăsat în beznă de ruși chiar în timpul unui interviu / video
Publicat acum 58 minute
Lecția Alexandrei Melek, o adolescentă care refuză să fie un produs al rețelelor sociale
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 16 ore si 46 minute
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat acum 15 ore si 58 minute
Oana Gheorghiu a enervat magistrații după ce le-a spus că iau banii de la gura copiilor flămânzi. Vor sesizarea CCR
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close