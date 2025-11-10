Sunteți invitați la „Omul cel Bun din SÎciuan”, un spectacol care te provoacă să gândești, să simți și să te regăsești

„Omul cel Bun din SÎciuan” este o parabolă modernă despre fragilitatea binelui într-o lume nedreaptă. Într-un univers în care binele pare din ce în ce mai greu de păstrat, “Omul cel Bun din Sîciuan” vine ca o oglindă lucidă și poetică a existenței noastre. Inspirat din celebra piesă a lui Bertolt Brecht, spectacolul se conturează într-un limbaj scenic profund metaforic, cu o estetică ce transcende concretul și atinge existența spirituală.



Această montare este mai mult decât o poveste – este o meditație scenică despre lupta interioară dintre altruism și supraviețuire, despre sacrificiu, identitate și condiția umană. O parabolă modernă care nu oferă răspunsuri, ci deschide întrebări.



Un spectacol care te provoacă să gândești, să simți și să te regăsești. Un om bun. O lume nedreaptă. O întrebare care nu încetează să doară.



Distribuție: Monica Vîlcu; Alex Surulescu; Aurelian Terțiu; Alin Aronovici ; Eduard Boț; Tudor Bondoc; Stan Daria; Rădulescu Delia; Mureșan Anda; Olteanu Cristi; Mateuț Ștefan; Mărăscu Ioana; Rogoveanu Andreea; Brojban Daria; Blănaru Ioana.



Regie: Boris Focșa

Când? Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 19.30, la Teatrul Infinit din București. Bilete găsiți aici - https://www.mystage.ro/spectacole/omul-cel-bun-din-siciuan-4739/date/40720