Profesor universitar, mesaj viral despre Ciolacu: Mulți din cei pe care i-a crescut l-au vândut!

Gabriel Ispas, profesor universitar, fost secretar de stat în Ministerul Educației, a spus de ce îi îndeamnă pe buzoieni să-l voteze pe Marcel Ciolacu la Consiliul Județean Buzău.

Într-o postare amplă, Gabriel Ispas a vorbit despre legătura personală cu județul Buzău și a enumerat argumentele care stau la baza poziției sale.

Zece motive pentru a-l vota pe Marcel Ciolacu

„Marcel Ciolacu nu e perfect. Ba, dimpotrivă, are destule defecte vizibile. Cu toate acestea, îi îndemn pe buzoieni să îl voteze. O să mă întrebați, de ce mă interesează Buzăul!? Pentru că sunt buzoian și nimeni nu îmi poate lua asta!



De ce Marcel?



1. Pentru că, indiferent în ce funcție a fost, nu a uitat de Buzău!



2. Pentru că l-a susținut pe Primarul Constantin Toma în a candida la primăria Municipiului.



3. Pentru că a susținut majoritatea proiectelor de dezvoltare!



4. Pentru că a fost mereu aproape de Biserică!



5. Pentru că a pornit de jos și nu a uitat de unde a plecat!



6. Pentru că are obiceiul de a asculta și de a ține cont de alte opinii!



7. Pentru că îmi place să fac din poartă din București și până la poartă în Zilișteanca o oră și 23 de minute, mergând pe autostradă!



8. Pentru că mulți din cei pe care i-a crescut l-au vândut!



9. Pentru că ceilalți candidați sunt o glumă!



10. Pentru că vreau un Buzău de 10, în care să mă plimb cu plăcere!”, a scris avocatul Gabriel Ispas.

