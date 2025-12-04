€ 5.0920
DCNews Politica Profesor universitar, mesaj viral despre Ciolacu: Mulți din cei pe care i-a crescut l-au vândut!
Data publicării: 22:13 04 Dec 2025

Profesor universitar, mesaj viral despre Ciolacu: Mulți din cei pe care i-a crescut l-au vândut!
Autor: Ioana Dinu

ciolacu Ciolacu
 

Duminică sunt alegeri și la Buzău.

Gabriel Ispas, profesor universitar, fost secretar de stat în Ministerul Educației, a spus de ce îi îndeamnă pe buzoieni să-l voteze pe Marcel Ciolacu la Consiliul Județean Buzău.

Într-o postare amplă, Gabriel Ispas a vorbit despre legătura personală cu județul Buzău și a enumerat argumentele care stau la baza poziției sale.

Zece motive pentru a-l vota pe Marcel Ciolacu

„Marcel Ciolacu nu e perfect. Ba, dimpotrivă, are destule defecte vizibile. Cu toate acestea, îi îndemn pe buzoieni să îl voteze. O să mă întrebați, de ce mă interesează Buzăul!? Pentru că sunt buzoian și nimeni nu îmi poate lua asta!


De ce Marcel?


1. Pentru că, indiferent în ce funcție a fost, nu a uitat de Buzău!


2. Pentru că l-a susținut pe Primarul Constantin Toma în a candida la primăria Municipiului.


3. Pentru că a susținut majoritatea proiectelor de dezvoltare!


4. Pentru că a fost mereu aproape de Biserică!


5. Pentru că a pornit de jos și nu a uitat de unde a plecat!


6. Pentru că are obiceiul de a asculta și de a ține cont de alte opinii!


7. Pentru că îmi place să fac din poartă din București și până la poartă în Zilișteanca o oră și 23 de minute, mergând pe autostradă!


8. Pentru că mulți din cei pe care i-a crescut l-au vândut!


9. Pentru că ceilalți candidați sunt o glumă!


10. Pentru că vreau un Buzău de 10, în care să mă plimb cu plăcere!”, a scris avocatul Gabriel Ispas.

Comentarii

