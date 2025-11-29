€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Politica Personalități politice Scut în jurul lui Moșteanu din toate direcțiile după demisie: Îl știu pe Ionuț, am trecut prin bune și prin rele
Data publicării: 08:27 29 Noi 2025

Scut în jurul lui Moșteanu din toate direcțiile după demisie: Îl știu pe Ionuț, am trecut prin bune și prin rele
Autor: Roxana Neagu

ionut mosteanu fost ministru usr al apararii Ionuț Moșteanu, fost ministru USR al Apărării. Foto: Agerpres
 

Demisia lui Ionuț Moșteanu vine cu un val de susținere neașteptat pentru fostul ministru al Apărării din partea USR.

Demisia lui Moșteanu, despre susținerea tuturor

”Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română” a anunțat Ionuț Moșteanu, vineri, adăugând: ”Mulțumesc și familiei mele pentru susținerea necondiționată în aceste luni, fără de care mi-ar fi fost imposibil să-mi exercit mandatul. Am făcut acest pas cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește”. 

În finalul mesajului, Ionuț Moșteanu, cunoscut acum ca ministrul care a refuzat o șpagă de 1 milion de euro, a acuzat că România este prinsă ”între unii” care au capturat-o, mufați la banii publici. 

Nimic despre diplomă sau CV - remarcăm. 

Eroarea din CV-ul lui Moșteanu

Anterior, însă, el a precizat că nu a dat atenție detaliilor, ceea ce îl jenează. În CV-ul vechi scrisese că a terminat Universitatea Athenaeum din Bucureşti, iar în realitate a absolvit Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic din cadrul Bioterra. 

”Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul doi m-am apucat de muncă pentru a mă întreţine, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licenţa, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private şi în antreprenoriat. Am continuat să învăţ în fiecare zi şi încă o fac. Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licenţă şi am obţinut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, Profil - inginerie economică, Specialitatea - inginerie managerială” a precizat Ionuț Moșteanu.

Scut pentru Ionuț

”Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage din funcția de ministru al Apărării Naționale. A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali. Îi mulțumesc pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase. Programul SAFE, prin care vom investi peste 16 miliarde de euro în înzestrarea Armatei în următorii ani, s-a negociat cu succes și datorită lui.

Îl știu pe Ionuț. Am trecut prin bune și grele. Este un om corect, un tată mândru și a ales să se implice cu curaj atunci când alții au preferat să nu se expună. USR va rămâne neclintit în apărarea unei Românii europene, prospere și sigure” a scris Dominic Fritz pe Facebook. 

”Îi mulțumesc lui Ionuț Moșteanu pentru acest mandat de aproape jumătate de an la Ministerul Apărării. Pentru că îl cunosc, știu ce fel de om este și că și-a pus țara mai presus de orice în exercitarea demnității publice de fiecare dată în ultimii zece ani. Am trecut împreună prin momente dificile în Parlament și m-am putut întotdeauna baza pe susținerea lui. Am luptat împreună în Casa Poporului. 

Nu sunt de acord că USR pretinde de la electorat să tolereze dubla măsură. Nu pretindem. Și n-a fost cazul nici acum, când Ionuț Moșteanu și-a asumat cu demnitate greșeala și plecarea din funcția de vicepremier și cea de ministru. Cred că lucrurile pentru care luptăm sunt cu adevărat mai presus de cariere individuale și de funcții.

Numai că – și aici e nuanța cea mai importantă – ca să schimbi cu adevărat ceva în România, trebuie să exerciți funcții publice importante. Iar atunci când alegătorii ne vor judeca, să vadă exact ce am făcut noi atunci când am avut portofolii, dar și când am reușit să promovăm legi” a scris Silviu Dehelean. 

Acestea sunt doar două reacții din USR, din multitudinea de reacții personale de pe Facebook. Unii i-au cerut demisia și i-au acuzat impostura, au remarcat dubla măsură, alții l-au apărat cu dinții pe omul Ionuț Moșteanu, nu pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Asumat, a plecat, dar nu asumat s-a așezat pe un fotoliu prea mare. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mosteanu
ionut mosteanu
demisie
aparare
cv
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Papa Leon, gest fără precedent la Moscheea Albastră din Istanbul GALERIE FOTO
Publicat acum 20 minute
Atracțiile celui mai mare Târg de Crăciun din România, din Piața Constituției. Luminile de sărbători se aprind sâmbătă în București
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Rechini misterioși, uciși pentru industria cosmetică. Noi măsuri de protecție comercială
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Biletele de la Luvru se scumpesc cu 45% pentru unii turiști
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Scut în jurul lui Moșteanu din toate direcțiile după demisie: Îl știu pe Ionuț, am trecut prin bune și prin rele
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 27 Noi 2025
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat acum 23 ore si 57 minute
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat acum 23 ore si 52 minute
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat acum 20 ore si 40 minute
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat acum 23 ore si 49 minute
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close