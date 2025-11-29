Scut în jurul lui Moșteanu din toate direcțiile după demisie: Îl știu pe Ionuț, am trecut prin bune și prin rele

Demisia lui Moșteanu, despre susținerea tuturor

”Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română” a anunțat Ionuț Moșteanu, vineri, adăugând: ”Mulțumesc și familiei mele pentru susținerea necondiționată în aceste luni, fără de care mi-ar fi fost imposibil să-mi exercit mandatul. Am făcut acest pas cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește”.

În finalul mesajului, Ionuț Moșteanu, cunoscut acum ca ministrul care a refuzat o șpagă de 1 milion de euro, a acuzat că România este prinsă ”între unii” care au capturat-o, mufați la banii publici.

Nimic despre diplomă sau CV - remarcăm.

Eroarea din CV-ul lui Moșteanu

Anterior, însă, el a precizat că nu a dat atenție detaliilor, ceea ce îl jenează. În CV-ul vechi scrisese că a terminat Universitatea Athenaeum din Bucureşti, iar în realitate a absolvit Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic din cadrul Bioterra.

”Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul doi m-am apucat de muncă pentru a mă întreţine, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licenţa, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private şi în antreprenoriat. Am continuat să învăţ în fiecare zi şi încă o fac. Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licenţă şi am obţinut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, Profil - inginerie economică, Specialitatea - inginerie managerială” a precizat Ionuț Moșteanu.

Scut pentru Ionuț

”Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage din funcția de ministru al Apărării Naționale. A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali. Îi mulțumesc pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase. Programul SAFE, prin care vom investi peste 16 miliarde de euro în înzestrarea Armatei în următorii ani, s-a negociat cu succes și datorită lui.

Îl știu pe Ionuț. Am trecut prin bune și grele. Este un om corect, un tată mândru și a ales să se implice cu curaj atunci când alții au preferat să nu se expună. USR va rămâne neclintit în apărarea unei Românii europene, prospere și sigure” a scris Dominic Fritz pe Facebook.

”Îi mulțumesc lui Ionuț Moșteanu pentru acest mandat de aproape jumătate de an la Ministerul Apărării. Pentru că îl cunosc, știu ce fel de om este și că și-a pus țara mai presus de orice în exercitarea demnității publice de fiecare dată în ultimii zece ani. Am trecut împreună prin momente dificile în Parlament și m-am putut întotdeauna baza pe susținerea lui. Am luptat împreună în Casa Poporului.

Nu sunt de acord că USR pretinde de la electorat să tolereze dubla măsură. Nu pretindem. Și n-a fost cazul nici acum, când Ionuț Moșteanu și-a asumat cu demnitate greșeala și plecarea din funcția de vicepremier și cea de ministru. Cred că lucrurile pentru care luptăm sunt cu adevărat mai presus de cariere individuale și de funcții.

Numai că – și aici e nuanța cea mai importantă – ca să schimbi cu adevărat ceva în România, trebuie să exerciți funcții publice importante. Iar atunci când alegătorii ne vor judeca, să vadă exact ce am făcut noi atunci când am avut portofolii, dar și când am reușit să promovăm legi” a scris Silviu Dehelean.

Acestea sunt doar două reacții din USR, din multitudinea de reacții personale de pe Facebook. Unii i-au cerut demisia și i-au acuzat impostura, au remarcat dubla măsură, alții l-au apărat cu dinții pe omul Ionuț Moșteanu, nu pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Asumat, a plecat, dar nu asumat s-a așezat pe un fotoliu prea mare.