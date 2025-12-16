€ 5.0920
DCNews Politica PSD cere evaluarea și demiterea ministrului USR Diana Buzoianu
Data actualizării: 15:58 16 Dec 2025 | Data publicării: 15:35 16 Dec 2025

PSD cere evaluarea și demiterea ministrului USR Diana Buzoianu
Autor: Andrei Itu

Diana Buzoianu, ministra Mediului Imagine cu Diana Buzoianu - Foto: Inquam Photos / Pană Tudor
 

Deputatul PSD Mihai Fifor a precizat că PSD a cerut premierului Ilie Bolojan doar o evaluare a activităţii ministrului USR Diana Buzoianu, înainte de votul pentru moţiunea simplă. Mihai Fifor a punctat care a fost rezultatul.

De asemenea, Mihai Fifor afirmă că PSD solicită şi astăzi, fără echivoc, această evaluare alături de revocarea ministrului USR a Mediului, Diana Buzoianu.

”Atât a cerut PSD premierului înainte de votul pentru moțiunea simplă”

”O evaluare a activității ministrei Diana Buzoianu. Atât a cerut PSD premierului înainte de votul pentru moțiunea simplă. Rezultatul? Tăcere. Mai mult decât atât, premierul însuși a mers în Senat pentru a se asigura că protejata sa își păstrează scaunul, în ciuda unui dezastru care a lăsat peste 120.000 de oameni fără apă.


Cerem și astăzi, fără echivoc, această evaluare împreună cu revocarea ministrei USR a Mediului. Acordul Politic al Coaliției este limpede: miniștrii pot fi evaluați și revocați în situații grave, iar cazul Paltinu este un exemplu-școală de eșec administrativ, neglijență și iresponsabilitate. Nu putem accepta să ne prefacem că nu vedem realitatea – peste 120.000 de oameni stau la coadă cu bidoanele pentru apă, în timp ce nimeni nu răspunde politic pentru o gestionare catastrofală a unei operațiuni aflate în responsabilitatea directă a Ministerului Mediului.

Problemă ce apasă asupra întregului Guvern

În continuare, Mihai Fifor a spus că ”nu mai este doar problema unui ministru sau a USR, ci este o problemă ce apasă asupra întregului Executiv”.

”Aceasta nu mai este doar problema unei ministre sau a USR. Este o problemă care apasă asupra întregului Guvern și asupra întregii Coaliții. Refuzul de a discuta evaluarea și revocarea ministrei Buzoianu transmite un mesaj extrem de periculos: că incompetența, neglijența și lipsa de responsabilitate sunt tolerate la nivel guvernamental. După adoptarea moțiunii simple, continuarea acestui refuz devine de neînțeles și profund nociv pentru credibilitatea actului de guvernare.”, a scris Mihai Fifor.

Vezi și - Restricțiile la apă potabilă sunt ridicate în mai multe localități după criza din Paltinu 

”Aroganța și tupeul Dianei Buzoianu ”

”În acest context, aroganța și tupeul ministrei Buzoianu de a deturna discuția prin invocarea așa-numitei „reforme a Romsilva” este nu doar cinică, ci și profund manipulatoare. 

Restructurarea Romsilva nu are nicio legătură cu dezastrul de la Paltinu și nu poate fi folosită drept perdea de fum pentru a ascunde prostia, incompetența și neglijența cu care ministra a gestionat o situație critică. Indiferent ce intenții declarative are doamna Buzoianu în privința Romsilva, acestea nu șterg și nu diminuează cu nimic răspunderea sa politică pentru o catastrofă care a afectat viața a peste 120.000 de oameni.”, a transmis Mihai Fifor.

Vezi și - USR, diversiune pentru a acoperi scandalul Moșteanu și criza apei din Prahova. Update: Reacția ministrului Justiției

Acuzații la adresa USR

”USR trebuie să înceteze aceste manevre de manipulare a opiniei publice și să răspundă onest la o întrebare simplă: de ce continuă să o susțină pe ministra Buzoianu după un eșec de asemenea proporții? De ce se încăpățânează să o mențină în funcție, în loc să își asume responsabilitatea politică față de oamenii care stau la coadă cu bidoanele pentru apă și care plătesc direct prețul incompetenței guvernamentale?”, a scris Mihai Fifor, pe o rețea socială.

Vezi și - Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru

x close