Data actualizării: 16:56 09 Dec 2025 | Data publicării: 16:55 09 Dec 2025

Ciprian Ciucu, doar al doilea membru PNL care reușește acest lucru după Revoluție
Autor: Iulia Horovei

ciprian ciucu primar Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu (stânga), a primit certificatul de „ales” de la BEM
 

Noul primar ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a intrat într-o categorie restrânsă după 1989.

Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, a primit, marți, 9 decembrie, certificatul de „ales” de la Biroul Electoral Municipal (BEM). El este, astfel, doar al doilea primar general al Capitalei din istoria PNL după Revoluție.

Înainte de a îi înmâna documentul, președintele BEM i-a oferit primarului general un tablou cu clădirea instituției pe care urmează să o conducă. Ciprian Ciucu este primul primar liberal al Capitalei ales după 29 de ani. 

Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, a primit certificatul de „ales” de la BEM

Al doilea primar liberal după Revoluție, alături de Crin Halaicu

Predecesorul său, Crin Halaicu, a câștigat bătălia electorală cu aproximativ 55,88% din voturi după Revoluție și a rămas în funcție până în anul 1996.

După acest moment, Bucureștiul a fost condus de primari din PNȚCD, PD/PDL, PSD, independenți, fără ca PNL să poată guverna Capitala.

„O să avem mult de muncă împreună la Primăria Municipiului București, o să avem multe proiecte de trecut. Și așa cum am spus și în această campanie, vreau să fac din București proiectul vieții mele și asta nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung”, a afirmat Ciprian Ciucu, după prezentarea primelor rezultate.

Lista primarilor PNL ai Capitalei (de la 1900 până în prezent)

- Procopie Dumitrescu (aprilie 1901 - noiembrie 1902, februarie 1910 - ianuarie 1911)

- Constantin Robescu (noiembrie 1902 - decembrie 1904)

- C. Costescu Comăneanu (aprilie 1907 - iunie 1907)

- Vintilă Brătianu (iunie 1907 - februarie 1910)

- Ion Gh. Saita (ianuarie 1914 - martie 1914) 

- Emil Petrescu (martie 1914 - noiembrie 1916, noiembrie-decembrie 1918)

- Matei Gh. Corbescu (februarie-decembrie 1922)

- Ioan Costinescu (aprilie 1923-1926, iulie 1927-noiembrie 1928)

- Crin Halaicu (februarie 1992 - iunie 1996)

- Ciprian Ciucu (ales în 7 decembrie 2025)

Procesul de validare a lui Ciprian Ciucu în funcția de Primar General a fost demarat astăzi, 9 decembrie.

Conform Codului Administrativ, pașii procedurali sunt următorii: BEM a încheiat procesul verbal cu rezultatele și l-a transmis către tribunal; Tribunalul urmează să-i valideze mandatul; Timp de 24 de ore, decizia poate fi contestată; Se convoacă consiliul general și se prezintă decizia. În aceeași ședință primarul poate depune jurământul, explică PNL într-un comunicat de presă.

ciprian ciucu
primar
primaria capitalei
