€ 5.0938
|
$ 4.4079
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0938
|
$ 4.4079
 
DCNews Stiri Lia Olguța Vasilescu, întrebare pentru mama lui Ilie Bolojan
Data actualizării: 23:31 12 Mar 2026 | Data publicării: 23:12 12 Mar 2026

Lia Olguța Vasilescu, întrebare pentru mama lui Ilie Bolojan
Autor: Ioan-Radu Gava

Tensiuni majore în coaliția de guvernare. Cum a reușit Bolojan să dispere toți primarii. Olguța Vasilescu: Vom ieși de la guvernare. O șmechereală pe față Olguța Vasilescu, primarul Craiovei. Sursa foto: Agerpres

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, i-a răspuns mamei premierului Ilie Bolojan.

Într-o postare pe Facebook, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, îi răspunde mamei lui Ilie Bolojan, care a spus că „n-are bani să plătească salariile“, dar a avut pentru Târgul de Crăciun.

„Doamna mama lui Ilie Bolojan, am înțeles ca m-ați certat că cer bani de salarii de la băiatul dvs și că am cheltuit la Târgul de Crăciun pe luminițe. 

Ca să știți și dvs, nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a guvernului și care mi-a lăsat craiovenii mei în frig iarna asta vreo șapte zile, iar din Târgul de Crăciun au câștigat salarii câteva zeci de mii de craioveni care lucrează în comerț, HORECA ori sunt proprietari de apartamente pe care le-au închiriat turiștilor.

CITEȘTE ȘI              -              Creșterea prețurilor la benzină și motorină. Ilie Bolojan nu vrea să scadă accizele / Ce urmează să facă Guvernul

Dar, ca să vi-l pârăsc pe mititel, să știți că în seara asta tocmai i-a jefuit pe craioveni de mai mult de 50 de milioane după ce i-a obligat să plătească impozite locale duble, prin amendamentele pe care le-a citit domnul Nazare pe bandă direct în ședința de guvern, fără consultare publică, adică fără să ne întrebe și pe noi (cetățeni, primari, ONG-uri, mediu de afaceri).

Dacă tot ați făcut o referire la mine, am și eu o întrebare: Dumneavoastră cum îl pedepseați când era mic și făcea prostii?

P. S. Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră!“, a scris Lia Olguța VAsilescu pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lia olguta vasilescu
ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 1 minut
România trece mai devreme la ora de vară în anul 2026
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Metoda de gătit pe care medicii oncologi recomandă să o eviți
Publicat acum 1 ora si 27 minute
MApN, precizări după ce românii din Argeș și Vâlcea au auzit două bubuituri, joi seara
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Două paradoxuri: Unul cu ajutorul pentru Ucraina și celălalt cu George „șapcă” Simion
Publicat acum 1 ora si 47 minute
Lia Olguța Vasilescu, întrebare pentru mama lui Ilie Bolojan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 57 minute
Holograf, în doliu: A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei. UPDATE: S-a aflat cauza decesului
Publicat acum 7 ore si 47 minute
Bogdan Chirieac remarcă o schimbare față de România la Volodimir Zelenski, după 4 ani de război
Publicat acum 16 ore si 19 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 13. Iranul neagă că ar fi minat Strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 17 ore si 31 minute
Horoscop 12 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 14 ore si 53 minute
Șocul trăit de Ciucu în traficul din București. A convocat imediat Poliția Locală
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close