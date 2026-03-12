Lia Olguța Vasilescu, întrebare pentru mama lui Ilie Bolojan

Într-o postare pe Facebook, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, îi răspunde mamei lui Ilie Bolojan, care a spus că „n-are bani să plătească salariile“, dar a avut pentru Târgul de Crăciun.

„Doamna mama lui Ilie Bolojan, am înțeles ca m-ați certat că cer bani de salarii de la băiatul dvs și că am cheltuit la Târgul de Crăciun pe luminițe.

Ca să știți și dvs, nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a guvernului și care mi-a lăsat craiovenii mei în frig iarna asta vreo șapte zile, iar din Târgul de Crăciun au câștigat salarii câteva zeci de mii de craioveni care lucrează în comerț, HORECA ori sunt proprietari de apartamente pe care le-au închiriat turiștilor.

Dar, ca să vi-l pârăsc pe mititel, să știți că în seara asta tocmai i-a jefuit pe craioveni de mai mult de 50 de milioane după ce i-a obligat să plătească impozite locale duble, prin amendamentele pe care le-a citit domnul Nazare pe bandă direct în ședința de guvern, fără consultare publică, adică fără să ne întrebe și pe noi (cetățeni, primari, ONG-uri, mediu de afaceri).

Dacă tot ați făcut o referire la mine, am și eu o întrebare: Dumneavoastră cum îl pedepseați când era mic și făcea prostii?

P. S. Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră!“, a scris Lia Olguța VAsilescu pe Facebook.