Profesor, acuzat că a sărutat o elevă de 12 ani: „A fost accidental, ea doar voia să mă îmbrățișeze"
Data actualizării: 16:40 11 Mar 2026 | Data publicării: 16:38 11 Mar 2026

Profesor, acuzat că a sărutat o elevă de 12 ani: „A fost accidental, ea doar voia să mă îmbrățișeze”
Autor: Alexandra Curtache

Autor: Alexandra Curtache

Profesor acuzat că a sărutat o elevă de 12 ani: „A fost accidental, ea doar voia să mă îmbrățișeze" Foto: Unsplash

Procuratura din Vicenza acuză un profesor în vârstă de 63 de ani de agresiune sexuală agravată, în forma cea mai ușoară de hărțuire, pentru că a sărutat pe buze o elevă de 12 ani la o școală gimnazială din Valdagno.

Profesorul neagă acuzațiile și susține despre contact, că a fost accidental, având loc în timp ce fata îl îmbrățișa pentru a-l consola după pierderea unei rude.

Procesul va începe în următoarele luni. Profesorul este apărat de avocatul Agron Xhanaj, în timp ce familia fetei, care are acum 14 ani, va fi reprezentată de avocatul Nicola Mele.

Cum a avut loc presupusul sărut al fetei de 12 ani într-o sală de clasă

Evenimentele datează din mai 2024 și ar fi avut loc în interiorul școlii frecventate de elevă. Profesorul, care era membru permanent al personalului de mulți ani, preda atât lecții dimineața, cât și un curs de perfecționare după-amiaza. Fata nu era eleva lui în timpul orelor normale de școală, dar participa la activitățile de după-amiază.

Potrivit anchetatorilor, în acea zi, fata de 12 ani voia să-i arate profesorului ei un videoclip pe care îl înregistrase pe telefonul ei și care era legat de lecțiile sale. Deoarece pe coridoare era mult zgomot, cei doi s-au mutat într-o altă sală de clasă.

Conform plângerii depuse de familie, acolo profesorul a îmbrățișat-o și a sărutat-o pe buze. Fata s-a îndepărtat imediat, șocată, și, odată ce a părăsit școala, i-a povestit tatălui său, care o aștepta afară, ce s-a întâmplat. Mai târziu, i-a povestit și mamei sale și unei prietene despre incident.

Citește și: Profesor din Argeș, reţinut pentru agresiune sexuală. E acuzat că ar fi sărutat o elevă de 13 ani

Plângerea și suspendarea profesorului din Valdagno

A doua zi, părinții elevei au contactat școala pentru a solicita o întâlnire cu coordonatorul clasei și directorul. După ce a ascultat relatarea familiei, directorul a informat biroul provincial de învățământ.

În câteva zile, profesorul a fost suspendat din funcție. Părinții s-au dus apoi la poliția din Valdagno pentru a depune o plângere, iar parchetul a deschis o anchetă.

Conform concluziilor anchetei, în zilele următoare, profesorul a încercat să se apropie de fată în incinta școlii. Într-o ocazie, eleva s-a îndepărtat repede și, timp de câteva zile, a preferat să rămână acasă de teamă să nu-l întâlnească.

Versiunea profesorului: „Treceam prin pierderea unui rudă”

Profesorul a dat întotdeauna o versiune diferită a evenimentelor. El a confirmat că a fost singur cu eleva într-o sală de clasă și că a vorbit cu ea și despre chestiuni personale.

În acel moment, a explicat el, trecea prin pierderea unei rude apropiate, ceea ce îi provocase o mare durere. Potrivit relatării sale, fata a fost cea care l-a îmbrățișat pentru a-l consola. În timpul acestui gest, în timp ce se mișcau, fețele lor s-au atins accidental, dând impresia unui sărut, dar fără nicio intenție din partea lui.

Profesorul a susținut, de asemenea, că a căutat-o pe elevă în zilele următoare tocmai pentru a afla dacă era supărată din cauza episodului, care, potrivit lui, a fost complet neintenționat.

În timpul anchetei, Parchetul a solicitat și a obținut ca fata să fie audiată într-o audiere preliminară. În fața judecătorului, ea a confirmat versiunea pe care o spusese deja părinților ei. Acum va fi la latitudinea instanței să evalueze cele două relatări în cadrul procesului care va începe în lunile următoare.

agresiune minori
agresiune sexuala
profesor
x close