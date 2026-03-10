€ 5.0955
Data actualizării: 13:56 10 Mar 2026 | Data publicării: 13:56 10 Mar 2026

Coliția de guvernare nu se înțelege pe bugetul României. O nouă ședință, astăzi - surse
Autor: Roxana Neagu

Inquam Photos / Octav Ganea

Coaliția de guvernare intră într-o nouă ședință în care discută bugetul țării, încă neaprobat pentru 2026.

Coaliţia de guvernare se reuneşte într-o nouă şedinţă, marţi, de la ora 16:00, la Palatul Victoria, pentru a continua discuţiile asupra proiectului de buget pe anul 2026, conform Agerpres. 

Sorin Grindeanu a cerut ședința de astăzi

Şedinţa a fost solicitată de preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, pe motiv că a primit proiectul de buget duminică seară, târziu, şi nu a avut timp să îl analizeze cum trebuie împreună cu colegii săi.

La reuniunea de marţi va participa şi preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, care va prezenta execuţia bugetară pe anul 2025 pentru Capitală, dar şi proiectul de buget pe anul 2026.

Liniile roșii pentru PSD

Potrivit unor surse social-democrate, PSD nu va renunţa la includerea în proiectul de buget a măsurilor pe care le-a solicitat deja, inclusiv pachetul de solidaritate, integral. În cazul în care nu le sunt aprobate condiţiile, miniştrii PSD au primit instrucţiuni să avizeze proiectul de buget atunci când va fi dezbătut şi aprobat în Guvern. În schimb, decizia finală dacă susţin sau nu bugetul în Parlament va fi luată duminică în Consiliul Politic Naţional. Tot duminică, PSD va decide dacă depune sau nu amendamente la buget în Parlament. 

Partidele din coaliţie se aşteaptă ca proiectul de buget să fie adoptat în Guvern în această săptămână, iar de săptămâna viitoare să intre în dezbaterea Parlamentului. 

