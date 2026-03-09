€ 5.0979
A început curățenia de primăvară în Sectorul 4! În paralel, se derulează și programul de reparații locale, dar și cel de mentenanță a mobilierului urban
Data publicării: 14:19 09 Mar 2026

A început curățenia de primăvară în Sectorul 4! În paralel, se derulează și programul de reparații locale, dar și cel de mentenanță a mobilierului urban
Autor: Editor Team

 curatenie primavara sector 4 A început curățenia de primăvară în Sectorul 4!

O amplă campanie de curățenie și de reparații locale privind spațiul public urban aferent Sectorului 4 al Municipiului București a debutat astăzi și se va derula, cu toate efectivele de utilaje și de lucrători disponibile, în următoarele 45 - 50 de zile, astfel încât toate efectele neplăcute ale iernii trecute să fie înlăturate, iar comunitatea noastră să-și recapete statutul obișnuit, acela de cel mai îngrijit sector din București.

Mai multe echipe ale operatorului de salubritate și ale primăriei se află deja în teren și intervin, simultan, pe străzi, pe trotuare, în parcuri, pe scuaruri și în spațiile verzi, în locurile de joacă și în grădinile blocurilor. În total, peste 70 de autoutilitare, însemnând autocisterne dotate cu echipamente de spălat cu presiune, autoperii pentru măturat și aspirat stradal, autobasculante pentru colectare, autospeciale pentru toaletare arbori, vor fi puse, în permanență, la dispoziția echipelor de curățenie. Mai mult, aproximativ 700 de muncitori vor interveni manual la spălatul străzilor și al bulevardelor, la curățarea rigolelor și a mobilierului urban.

Ca în fiecare an, o atenție deosebită va fi acordată spațiilor verzi. Pentru aceasta, echipele vor interveni atât în cele trei parcuri aflate în administrarea Sectorului 4, respectiv Parcul Lumea Copiilor, Orășelul Copiilor și Parcul Tudor Arghezi, cât și în toate locurile de joacă și de relaxare de pe raza sectorului. Aleile de promenadă vor fi curățate, arborii vor fi toaletați, iar mobilierul urban va fi spălat, reparat și chiar înlocuit acolo unde acest lucru este neapărat necesar.

În aceeași perioadă, mai multe echipe ale constructorilor se află și ele la lucru și refac covorul asfaltic acolo unde acesta este degradat ca urmare a activităților de deszăpezire din iarna trecută, astfel încât circulația rutieră să se desfășoare în condiții de maximă siguranță. Acest tip de activități se derulează mai întâi pe arterele publice pe care circulă transportul public, iar ulterior se va interveni și pe străzile secundare, fapt pentru care rugăm participanții la trafic să circule cu prudență în zonele în care se lucrează.

„Așa cum am promis, odată ce temperaturile ne-au permis, am început în forță activitatea de refacere a covorului asfaltic pe majoritatea arterelor de circulație din Sectorul 4. În paralel, nu doar reparăm ceea ce s-a stricat în timpul iernii trecute, ci curățăm și igienizăm spațiile publice pe care le avem în administrare, precum străzile, trotuarele, aleile pietonale, locurile de joacă și parcările. Insistăm la rigolă, acolo unde se observă cel mai mult urmele neplăcute ale iernii destul de grele pe care am traversat-o, însă continuăm să îngrijim și parcurile, grădinile de bloc și spațiile verzi aferente școlilor. Atât echipelor de asfaltări, cât și celor responsabile de curățenie, vă rog să le acordați încrederea și răbdarea de care au nevoie, pentru că, în fond, ele sunt acum la lucru pentru ca noi toți să avem, în continuare, un sector curat, îngrijit și cu un aer mai curat”, declară Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

curatenie primavara
sector 4
Daniel Băluță
